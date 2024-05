Developeri Civilizationa, XCOM-a i The Simsa najavili prvi projekt

Legendarna potezni serijal X-Com je dugo živio na staroj slavi i predajama starije generacije igrača sve dok ga Firaxis nije uskrsnuo na najbolji mogući način. XCOM iz 2012. i njegov nastavak četiri godine kasnije su ostvarili veliki uspjeh, a za istog je najzaslužniji Jake Solomon koji je predvodio timove koji su na njemu radili. Spomenuti je prije godinu dana odlučio napustiti Firaxis i krenuti u nove vode, poglavito prema razvoju nove simulacije života po uzoru na The Simse i nadolazeći Life By You uz neke nove ideje, te osnovao Midsummer Studios. Svojom vizijom, okupio je nekoliko developera iz bivše tvrtke, kao i Granta Rodieka iz Maxis Studiosa, potpisnika The Simsa, kao i sina Sida Meiera s kojim je ostao u prijateljskim odnosima i često ih posjećuje.

Ekipa je sklepala promotivne materijale i privukla brojne investitore koji su osigurali početni kapital od šest milijuna dolara, pa se čitava priča mogla pokrenuti s planova na papiru u produkcijsku fazu. Nažalost, Midsummer Studios još uvijek nije spreman podijeliti konkretne informacije na čemu konkretno rade, no kako kaže Solomon, živimo u vrlo zanimljivom razdoblju za žanr životnih simulacija kojima i dalje suvereno vladaju The Simsi, no smatra kako će njihov projekt biti uspješan jer su fokusirani na priču, točnije priče igrača koji će svojim akcijama odlučivati o svemu.

U samom početku, bit će im dan izbor nekoliko tema kojima će grubo definirati zaplet, a autori će te informacije iskoristiti kako bi računalo generiralo popratne likove, njihove pozadine, okruženje, međusobne odnose i dalje je sve na onome koji vodi svog avatara. Igrači će kasnije moći dijeliti svoje likove i zaplete sa zajednicom, što je jedan od prioriteta razvojnog tima koji trenutno broji 11 programera, no kako kaže Solomon, plan im je polako rasti obzirom da bi demo inačicu i sve ostale informacije, uključujući ciljano vrijeme izlaska trebali objaviti već ove godine.