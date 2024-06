Paradox otkazao Life by You, naslov kojeg su mnogi smatrali "ubojicom" Simsa

Nakon nekoliko odgoda, izdavačka kuća Paradox je zaključila kako Life by You ne ispunjava očekivanja igrača i da su ovoj simulaciji života dali i previše vremena da dođe u red

Life by You je zvučao kao ostvarenje snova svih ljubitelja legendarnih Simsa koji su tražili osvježenje u žanru "simulacija života". Osim što su likovi u igri trebali komunicirati razumljivo, priča je na osnovu početnih parametara bila u potpunom vlasništvu i režiji igrača koji su je trebali oblikovati prema vlastitim zamislima.

Dapače, razvojni tim Midsummer Studios koji potpisuje Life by You, je sastavljen od veterana iz Firaxisa i Maxis Studiosa, koji potpisuju nebrojene uspješnice, no unatoč najboljoj volji, sve to nije bilo dovoljno da se čitav projekt uspješno dovrši.

Da nešto nije kako treba smo počeli sumnjati nakon nekoliko odgoda, a posljednja tijekom koje nije objavljen niti približan datum izlaska je samo učvrstila uvjerenje da je nešto opasno pošlo po zlu.

Prema priznanju samog Paradoxa koji slove za izdavače, prije par tjedana su odlučili zaustaviti ulazak u ealry access iako je sve bilo spremno i ponovo pažljivo razmotriti što igračima nude.

Zaključeno je kako Life by You ne ispunjava očekivanja u nekoliko područja i premda je ponovo postojala opcija odgode, smatraju kako su developerima dali dovoljno vremena i da je budućnost ovog projekta neizvjesna, zbog čega su odlučili čitavu stvar otkazati.