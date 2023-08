Developeri Path of Exilea nastavak vode drugim smjerom

Path of Exile je nesumnjivo nastao po uzoru na Diablo, no kako kažu developeri, izradom drugog poglavlja rade odmak od formule koja ih je proslavila i skreću prema Elden Ringu

U sjeni Diabla III čije su porođajne muke trajale dvije godine dok se stvari nisu dovele u red, na sceni se pojavio Path of Exile. Spomenuti je često bio okarakteriziran kao "besplatni Diablo", što istovremeno nije daleko od istine, ali i jest, obzirom da je ekipa Grinding Geara marljivo učila iz grešaka i svakom novom sezonom i ekspanzijom usavršavala sustav liga i privremenih izazova što zajednicu drži na okupu već deset godina, a tako će se očito i nastaviti obzirom da sredinom kolovoza stiže nova ekspanzija Trial of Ancestors s vlastitim setom pravila, zapletom, predmetima i svim onim što ovu igru čini posebnom. Kako znamo, prije četiri godine je najavljen i nastavak, Path of Exile 2, no daleko smo još od dana kada ćemo ga zaigrati.

Kao i s prethodnikom, Blizzard je s Diablom 4 uspio uprskati od samog starta. U par navrata smo pisali kakve su nelogične poteze povukli, "nerfali" klase da bi nakon par dana najavili da ih u narednoj zakrpi ponovo "buffaju" i općenito se spomenuti akcijski RPG pretvorio od najočekivanije igre godine u najomraženiju igru na sceni koju još igraju samo zadrti fanboysi. Ne sumnjamo da će se kao i s "trojkom" stvari vremenom popraviti i da ćemo mu se u nekom trenutku i sami vratiti, no na njega trenutno ne namjeravamo trošiti vrijeme. Teška situacija za Blizzard, koji se u nju sam doveo pohlepom i po nekim spekulacija, preuranjenim izlaskom kako bi se podigla cijena dionica Activisiona zbog namjere Microsofta da ih kupi, što donekle ima smisla gledamo li izostanak završnih sadržaja i stanje igre općenito.

Kako god bilo, u intervjuu za portal IGN, developeri Path of Exilea su izjavili kako suosjećaju s Blizzardom i jasno im je u kakvoj se situaciji nalaze. Kako kaže Jonathan Rogers, tehnički direktor Grinding Geara, proces učenja kako uspješno voditi "live service" sezone je iznimno težak, što su i sami iskusili na vlastitoj koži tijekom godina i naučili lekciju. Nadodao je kako mu je žao developera jer je uvjeren da nisu mislili ništa loše, no očito su željeli malo usporiti stvari, no nisu znali na koji način, što je rezultiralo ishitrenim odlukama.

Uz mehanike klasa, obilje sposobnosti koje su vremenski tempirane i otvoreni svijet kakvog je predstavio, očito je kako Diablo 4 kroči MMO stazama, barem pokušava, dok Roger za Path of Exile 2 kaže da će biti više orijentiran na akciju uz veću težinu, više nalik na Elden Ring. Kod dizajniranja drugog dijela, umjesto vremenski ograničenih sposobnosti mnogo su više usmjereni na akciju, te koji je napad ili obranu najbolje koristiti u pravom trenutku, čime igrač nikada neće izgubiti kontrolu nad svojim likom. Naglasio je i da će POE2 biti mnogo kompleksniji od Diabla 4, što mu potpuno vjerujemo obzirom da smo i sami svojevremeno vrlo aktivno igrali prvo poglavlje, no osobno se nadamo da će ipak neke stvari pojednostavniti jer se u toj šumi svega i svačega vrlo lako izgubiti.

Path of Exile 2 prema dostupnim informacijama, uz šest klasa koje smo upoznali u originalu, donosi dodatnih šest, gomilu novih sposobnosti likova i još više opreme, promjene u sustavu izrade predmeta, te preko stotinjak bosseva od kojih će svaki zahtijevati unikatni pristup. Prvu priliku za igranje ćemo dobiti u zatvorenoj beti koja je najavljena tek za lipanj iduće godine, što je dakako podložno promjeni, a svidjelo nam se što je Grinding Gear najavio da izlaskom "dvojke" neće ugasiti original jer bi to značilo "ubiti igru koju igrači vole", već će obje igre održavati paralelno, što uključuje nadogradnje, sezone i sve ono zbog čega je Path of Exile opstao svih ovih godina.