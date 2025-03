Path of Exile 2 idući tjedan dobiva svoju prvu veliku nadogradnju sadržaja

Path of Exile 2 krajem prošle godine ušao je u program early accessa i, prema komentarima igrača, ekipa Grinding Gear Gamesa u potpunosti je pogodila njihov ukus i očekivanja. Proteklih nekoliko mjeseci developeri su ispravljali tehničke poteškoće i dodavali nove sadržaje, a svježe najavljena nadogradnja, prema njihovim riječima, najveća je dosad.

Pod imenom Path of Exile 2: Dawn of the Hunt, ova će nadogradnja igračima predstaviti novu klasu – Huntress, hibrid ratnika koji neprijatelje drži na dohvat ruke i rendžera specijaliziranog za dalekometnu borbu. Uz to, Huntress može pripitomiti razne životinje i koristiti ih kao suputnike i suborce. Osim nje i njenih specijalizacija, i neke od ranije poznatih klasa dobile su dodatne podklase, dok će igrači kojima su cilj isključivo završni sadržaji biti nagrađeni novim vrstama mapa, novim sustavima izrade predmeta i poboljšanjima.

Dodana je i gomila novih unikatnih oružja i opreme koju je moguće izraditi ili pronaći tijekom avantura. Kako je popis novosti prilično iscrpan, predlažemo da bacite oko na službene web stranice ili pogledate video u kojem su tijekom gotovo 40 minuta sve te inovacije prikazane slikom i zvukom.