Donosimo pregled najzanimljivijih igara koje su izašle samo ovog tjedna

Dobro došli u posljednje tromjesečje u igraćoj industriji, kada prilično velik broj AAA timova i izdavača igračima nudi svoje igre, uz standardno gustu ponudu nezavisnih naslova. Vjerujemo da među vama ima onih koji još uvijek igraju neke igre koje su izašle početkom mjeseca (Borderlands 3, GreedFall, PES 2020, Monster Hunter World: Iceborne, Gears 5) uz sve one koje rado palite svakog dana za opuštanje i odmor. Ipak, oni koji su htjeli nešto novo i uzbudljivo su ovog tjedna to mogli i nabaviti, iz brojnih žanrova i raznih studija, malih, srednjih i velikih. Nismo ih naravno obuhvatili sve, zato što bi popis bio prilično dugačak, ali smo izdvojili one igre koje bi vam mogle biti zanimljive.

The Surge 2

Prije malo manje od pet godina se njemački razvojni tim Deck13 prvi put okušao u izradi takozvane souls-like igre kroz Lords of the Fallen. Ideje su im bile na mjestu, ali izvedba nije. Slična priča dogodila se i s novim pokušajem imena The Surge u kojem je umjesto fantazijskog radnja prebačena u znanstveno-fantastično okruženje. Igra je bila solidno prihvaćena, no gameplay i dalje nije skroz oduševljavao, unatoč ambicijama. One su porasle kod najave nastavka The Surge 2 za koji je tim rekao da imaju u planu sve sustave i sam svijet poboljšati i proširiti, a igrači su dobili priliku saznati da li im je to pošlo za rukom ovog tjedna.

Prvi dojmovi nisu bili baš nešto, budući da je dosta igrača na PC-u javljalo razne bugove, ali od izlaska u utorak se situacija popravila. Oni koji su pronašli vremena za odigrati ovaj akcijski RPG do kraja prilično su zadovoljni onime što su iskusili i Jericho City će pružiti solidan broj sati zabave onima koji vole kompleksniji borbeni sustav i dosta umiranja. Zasad nema objavljenih planova za DLC-ove, ali budući da je original dobio dva komada, vjerojatno je da će Deck13 proširiti i ovu igru. Ako vam prije kupovine treba više informacija, posjetite ove stranice.

Proizvođač/Izdavač: Deck13/Focus Home Interactive

Platforme: PC, PS4, Xbox One

Cijena: 49,99 eura

Noita

Roguelite igra u kojoj je svaki piksel simuliran službenim je opis za nezavisni projekt Noita iza kojeg stoji trojac iz Finske koji je udružio snage. Prije toga su zasebno radili na indie hitovima kao što su The Swapper, Crayon Physics Deluxe i Baba Is You, da bi u zajedničkom projektu igračima dali da upravljaju čarobnjakom koji će istraživati tamnice.

U njima se nalaze razna stvorenja, a za borbu koristite magije koje ćete sami stvarati. Zato što se radi o roguelite naslovu, svaki pokušaj je proceduralno generiran i izgledat će drugačije, a posebnost je da apsolutno sve možete razbiti, kao što sve može uništiti vaš pokušaj. Igra je zasad dostupna samo za PC putem Early Accessa na Steamu i Nolla Games planira da će im trebati godina dana da dovrše sve što su mislili. Pet dana nakon izlaska Noita ima odlične ocjene, a oni koji imaju pokoju zamjerku spominju se težina i nedostatak objašnjenja. Više detalja nalazi se na službenim stranicama, a kupovinu možete odraditi na Steamu, GOG-u (koji već neko vrijeme ima svoj Early Access program) i Humble Bundleu.

Proizvođač/Izdavač: Nolla Games

Platforme: PC (Early Access)

Cijena: 16,99 eura

Cat Quest II

Prvi RPG otvorenog svijeta u kojem s crtanom grafikom igrate kao mačak je privukao solidan broj igrača i pokupio dobre ocjene. Nije neobično da je razvojni tim The Gentlebros i izdavač PQube Limited zaključili da bi nastavak bio dobra ideja, pa je tako sada dostupan Cat Quest II. Igrači se mogu vratiti u Felingard, svijet u kojem ratovi i dalje ne prestaju, a u odnosu na original sada u avanturu možete pozvati nekoga da sjedne pored vas i da zajedno vidite što sve igra krije.

Iako se igra zove Cat Quest, u nastavku možete igrati i kao pas, te vas čekaju nova priča, lokacije, oružja, magije, vještine, hrpa tamnica i sporednih misija koje nagrađuju one koji vole istraživati. Ovaj 2D akcijski RPG trenutno je dostupan samo za PC, ali tim priprema portove za sve ostale platforme – konzole i mobilne uređaje. Nešto više informacija možete pronaći ovdje, a igru kupiti na Valveovom servisu ili Humbleu.

Proizvođač/Izdavač: The Gentlebros/PQube Limited

Platforme: PC (PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android stižu uskoro)

Cijena: 14,99 eura

FIFA 20

Kao i svake godine u rujnu ljubitelji nogometa mogu nabaviti novo izdanje FIFA-e, a najveća novost koju FIFA 20 donosi je implementacija moda Volta Football. Radi se o novoj verziji FIFA Streeta što znači da oni igrači koji žele mogu uživati u uličnom nogometu na 17 svjetskih lokacija, kao i priči koju mogu pratiti nakon što naprave svojeg lika.

Od drugih stvari, tu su naravno i standardne utakmice, licence za 90 stadiona iz 14 zemalja, 30 liga koje obuhvaćaju više od 700 klubova i 17 tisuća igrača, Ultimate Team u koji su ubačena dva nova moda i Career mod kojeg su timovi promijenili zahvaljujući povratnim informacijama od strane zajednice. FIFA 20 dostupna je na sve četiri glavne platforme, a ako želite možete prije kupovine na svima isprobati demo verziju. Oni koji ne žele kupovati cijelu igru mogu dobiti pristup plaćanjem Origin Access, odnosno EA Access pretplate koja mjesečno košta 14,99 eura. Sve detalje o novostima i promjenama koje je novo izdanje popularne igre ubacilo možete poručiti ovdje.

Proizvođač/Izdavač: EA Vancouver, EA Romania/EA Sports

Platforme: PC, PS4, Xbox One, Switch

Cijena: 59,99 eura

Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG

Još jedna igra koja je ovog tjedna izašla putem Early Accessa, a izgleda obećavajuće namijenjena je onima koji vole RPG-ove i po mogućnosti znanstveno-fantastična, post-apokaliptična okruženja. Razvojni tim Dark Crystal Games kaže da su ih najviše inspirirala prva dva Fallouta, Baldur's Gate i Divinity: Original Sin, što znači hrpa opcija za podešavanje likova i pronalaženje kombinacija koje vam najviše odgovaraju, te kompleksan svijet i priča.

Tim kaže da bi se njihova igra trebala svidjeti onima koji su krenuli s igranjem cRPG-ova krajem 90-tih, kao i onima koji bi sada htjeli započeti, zato što žele odati počast klasicima i unaprijediti žanr novostima. Trenutna verzija igre sastoji se od uvoda za koji tim procjenjuje da će vam trebati 10-ak sati, a u konačnoj verziji koja bi trebala biti spremna za devet mjeseci bit će dostupna još dva poglavlja, dorađeniji borbeni sustav, novi recepti i još brojne druge stvari. Encased možete nabaviti na Steamu, kao i na GOG-u, a sve što je tim bio spreman objaviti nalazi se na ovim stranicama.

Proizvođač/Izdavač: Dark Crystal Games/Black Tower Entertainment

Platforme: PC (Early Access)

Cijena: 24,99 eura

Stygian: Reign of the Old Ones

Posljednjih nekoliko godina dobro je za one koji vole igre i djela H.P. Lovecrafta, a umjesto akcijskih igara i avantura na red je došao jedan izometrijski RPG. Stygian: Reign of the Old Ones omogućit će vam da stvorite svojeg lika temeljenim na arhetipovima iz 1920-tih godina i istražite misteriozan, neobičan i potrgan svijet imena Arkham. Kao i u svim uracima inspiriranim Lovecraftom, najvažnije je da pokušate sačuvati svoj razum i ne poludjeti, a to je obično puno lakše reći, nego izvesti.

Osim RPG elemenata, borba se odvija na poteze i tim je uspoređuje s onom koju su igrači mogli iskusiti u serijalu Heroes of Might & Magic. U istraživanju će vam se pridružiti neki NPC-jevi, dok će vam priča i interakcija s drugima u ovom svijetu ovisiti o mentalnom stanju. Ako vam spoj svega navedenog zvuči privlačno, Stygian možete nabaviti na nekoliko servisa – Steam, GOG, Humble Bundle – dok sve druge informacije o ovoj interpretaciji kozmičkih horora možete proučiti ovdje.

Proizvođač/Izdavač: Cultic Games/1C Entertainment

Platforme: PC

Cijena: 24,99 eura

Code Vein

Za vampirski anime Dark Souls projekt imena Code Vein prvi puta smo čuli u travnju 2017. godine kada je izdavač Bandai Namco objavio da njihov interni tim radi na njemu. Naputak koji su dobili je da gameplay preuzmu upravo iz tog popularnog serijala FromSoftwarea, a izgled preuzmu iz serijala God Eater, što je zanimljiva odluka budući da je Bandai Namco izdavač za oba ta serijala. Kako bilo, u tom ćete akcijskom RPG-u najprije napraviti svojeg lika (i potrošiti solidnu količinu vremena s obzirom na opcije koje imate) i zatim istražiti taj post-apokaliptični svijet.

To možete napraviti sami s AI pratiteljem ili pozvati prijatelja putem online kooperativnog moda, pokušati uništiti sve što vam se nalazi na putu i usput pripaziti da ne konzumirate prevelike količine krvi. Kao što priliči igrama koje inspiraciju traže u Dark Soulsima, opreme i oružja ima cijela hrpa, tako da nije problem pronaći kombinaciju koja će vam se najviše svidjeti, a uz to možete sklapati svakakve napade i vještine. Igrači su naklonjeniji igri od kritičara, pa ako vam taj stil gameplayja uz anime izgled i priču nešto što vas zanima, vjerojatno ćete se složiti s njima. Sve što je izdavač objavio, kao i to gdje igru možete nabaviti, nalazi se na ovim stranicama.

Contra: Rogue Corps

Konami je igračima priredio prilično veliko iznenađenje kada je za vrijeme sajma E3 objavio da će uskoro oživjeti serijal side-scrolling akcijskih igara Contra. Ono što je uz to bilo iznenađujuće je da su se odlučili na kompletno drugačiju perspektivu, ubacivanje kooperativnog moda za četiri igrača i neobične junake kojima će igrači moći upravljati.

Sve to je rezultiralo prilično velikim promašajem, ako ćemo slušati kritičare i igrače. Osim što igra nema baš previše veze s onim što je Contra bila, PC port je navodno izuzetno loše odrađen, što se nikome baš ne dopada kada igra košta 40 eura. Ako ipak želite nabaviti igru, bolje vam je odlučiti se za Contra: Rogue Corps na konzolama. Konami nakon odlaska Kojime nije baš nešto popularan kod igrača, Ove godine su izdali par retro kolekcija i novo izdanje PES-a, ali zasad nemaju planove za druge stvari. Šteta, jer u svojim rukama imaju dobre IP-ove.

Proizvođač/Izdavač: Konami Digital Entertainment

Platforme: PC, PS4, Xbox One, Switch

Cijena: 39,99 eura

I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin' Good Dating Simulator

Za kraj smo ostavili nešto pomalo neobično. Nije prvi put da neke kompanije iz prehrambene industrije pokušavaju privući nove mušterije izradom igara, ali je svakako zanimljiv pristup. KFC, američka kompanija poznata po kantama pržene piletine, izdala je takozvani dating simulator u kojem je glavni lik Colonel Sanders, čovjek koji ju je krajem 19. stoljeća osnovao.

Po dobrom starom običaju u ovakvim igrama, igra ima crtani anime izgled, neobične likove i pokoje bujno poprsje, a cilj je postati vrhunski kuhar i usput zavesti kolegu. Ako ne znate što biste i željni ste nečeg malo bizarnog, I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin' Good Dating Simulator možete besplatno preuzeti i zaigrati putem Steama. Igrači koji su dali svoje ocjene i komentare kažu da se radi o „remek-djelu“, ali nekako mislimo da se možda malčice šale.