EA ponudio besplatno igranje FIFA-e 18 i World Cupa, ali ima problema s preuzimanjem triala

EA je prije dva dana za vrijeme svoje konferencije najavio novu igru u serijalu FIFA, ali je uz to pripremio i neke novosti za prošlogodišnje izdanje igre. Kako Svjetsko prvenstvo u nogometu započinje 14. lipnja, krajem svibnja su pripremili FIFA World Cup Update, a ovog tjedna ga svi igrači mogu odigrati besplatno. Tako je barem službeno najavljeno...

Ponuda vrijedi za PC, Xbox One i PlayStation 4 verzije igre, a sve što morate napraviti je preuzeti Trial verziju koja uključuje tu nadogradnju na platformi koja vas zanima. Prema informacijama na službenim stranicama, ponuda vrijedi do 15. lipnja.

I sami smo pokušali preuzeti trial, ali nam to nije uspjelo. Prema nekim tumačenjima trail je dostupan samo onima koji imaju EA Access, no u objavi na E3 eksplicitno je rečeno da bi trail trebao biti tjedan dana dostupan svima. Zašto ipak to nije tako, za sada nema objašnjenja...

World Cup u igru dodaje sve reprezentacije koje će sudjelovati u prvenstvu u Rusiji, stadione na kojima će se igrači loptati te nekoliko novih modova koje možete isprobati.

FIFA 18 izašla je krajem rujna prošle godine, dok je novi nastavak zakazan za isti datum ove godine - 29. rujan. Kao i prethodnik, FIFA 19 nastavlja priču Alexa Huntera kroz The Journey i Cristiano Ronaldo je opet na naslovnici, dok po prvi puta nakon 10 godina igra uključuje licencu za Ligu Prvaka. FIFA 19 je u izradi za PC, Xbox One i PS4.