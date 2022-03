Elden Ring i dalje uvjerljivo najprodavaniji na Steamu (27.2. - 6.3.)

Čak i prije samog izlaska 25. veljače, novi projekt prokušane ekipe FromSoftwarea je podigao veliku prašinu, dodali bismo, sasvim opravdano. Riječ je dakako o Elden Ringu, akcijskom RPG-u koji mnogo toga povlači iz serijala Souls kojeg potpisuju isti autori, no uz otvoreni svijet kojeg je moguće istraživati kako nam se svidi, te nešto olakšanu igrivost.

Daleko od toga da je ista mačji kašalj, jer za potrebe opisa umiremo svakodnevno desetak puta, obično zbog vlastite neopreznosti, no opet ne toliko kao u prethodnicima Elden Ringa. Iako ovaj naslov toplo preporučamo, moramo napomenuti da nije za svakoga, no obzirom na odlične pozicije klasičnog i Deluxe izdanja na Steamovoj tjednoj ljestvici najprodavanijih, većina mu očito nije mogla odoljeti.

Na istoj ljestvici nas je iznenadio Survivors of the Void, novi DLC za akcijski roguelike Risk of Rain 2 objavljen prije dvije godine, a isti se popeo na visoko drugo mjesto. Obzirom da je i izvornik kojeg proširuje pokupio iznimno pozitivna mišljenja igrača, ne čudi da su fanovi jedva dočekali nove sadržaje za omiljenu zabavu, a ukoliko ga do sada niste zaigrali, Risk of Rain 2 možete nabaviti upola cijene, dok je novi dodatak do sutra promotivno snižen za 35 posto.