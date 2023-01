Elden Ring je igra godine prema izboru igrača na Steamu

Kako smo pisali u nekoliko navrata, velika zimska rasprodaja na Steamu je ujedno povod za glasovanje u kojem igrači odlučuju o najboljim igrama u jedanaest, uglavnom netipičnih kategorija. Nominacije su krenule još ranije, tijekom jesenskih popusta krajem studenog, da bi protekla dva tjedna svi mogli odabrati svoje favorite. Glasovanje je jučer zatvoreno i objavljeni su pobjednici, a među njima se posebno ističe Elden Ring kao najbolja igra godine po izboru igrača.

Elden Ring je odnio pobjedu i u kategoriji "Best Game You Suck At", s čime se također slažemo obzirom da smo se tijekom testiranja poprilično iživcirali i namučili, a od ostalih zanimljivih izbora, izdvojit ćemo God of War kao pobjednika u kategoriji najbolje priče. Vezano uz tu kategoriju, zanimljivost je kako su u njoj bila nominirana još dva "prebjega" s PlayStationa, Uncharted: Legacy of Thieves Collection i Marvel's Spider-Man Remasterd, a dodajmo i kako je njihov Marvel's Spider-Man: Miles Morales osvojio glasove igrača u kategoriji za izniman vizualni stil.

Kompletan popis pobjednika slijedi, dok potpuniji pregled s igrama za koje se moglo glasovati potražite ovdje, a kad već spominjemo Steam i njihov Winter Sale, recimo da isti završava sutra, tako da je preostalo još vrlo malo vremena da u posljednji tren ugrabite igre na akciji i popunite kolekcije željenim naslovima.