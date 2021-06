Electronic Arts i DICE službeno najavili Battlefield 2042

Nakon povratka u alternativnu prošlost, serijal Battlefield nas vodi u budućnost 22. listopada novim izdanjem Battlefield 2042 . Ne baš sjajnu, sudeći po priči koja kaže kako je svijet na samom rubu zbog nestašica vode, hrane i energije što je dovelo do najveće krize u povijesti i raspada mnogih država čije obitelji, farmeri, inženjeri i vojnici postaju izbjeglice koje traže priliku za boljom budućnosti. SAD i Rusija s druge strane ulaze u otvoreni rat za kojeg im nisu dovoljne vlastite vojske, pa iz redova izbjeglica mame plaćenike koji se pridružuju jednoj i drugoj strani, ne zbog ideala, već zbog vlastitog opstanka.

Igrači će tako postati Specijalisti, potpuno novi tipovi vojnika čija su podloga tradicionalne četiri klase koje se kroz ovaj serijal vuku već godinama. Svaka od njih ima vlastite specijalnosti i namjene, kao i pristup najsuvremenijoj opremi, oružjima i borbenoj mašineriji koje će koristiti u bitkama. Kako kažu u DICE-u, ovo je najambicioznije izdanje na kojem su do sada radili, a Oskar Gabrielson, generalni menadžer ovog razvojnog tima, ide i korak dalje tvrdnjom kako je Battlefield 2042 u jednu ruku evolucija franšize koja će igračim pružiti upravo ono što žele: sandbox multiplayer iskustvo s gomilom nepredvidljivih događaja.

Premda još mnogo toga nije otkriveno, poznato je kako će verzije za PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S podržavati partije do 128 igrača, dok će se vlasnici ranijih generacija spomenutih konzola morati zadovoljiti s mapama do 64 igrača. Uz to, spominje se povratak poznatih načina igranja kao što su Conquest i Breakthrough uz dakako mnogo veće mape, kao i novi mod Hazard Zone koji je fokusiran na nešto manje okršaje. Ono što se pak u najavi ne spominje su solo kampanja i battle royale, no novinari Eurogamer.net-a su od voditelja dizajna, Daniela Berlina uspjeli doznati detalje o njima. Točnije, nema ih, obzirom da su se u DICE-u posvetili isključivo multiplayer iskustvu i izbacili kampanju kao takvu, a za battle royale kaže kako su svjesni da je trenutno iznimno popularan, ali nemaju ga u planu. Službeno otkrivanje Battlefielda 2042 je popraćeno promotivnim videom kojeg donosimo u prilogu, dok će sam prikaz igrivosti, prema obećanju, uslijediti 13. lipnja.