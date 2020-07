Epic dijeli besplatno tri igre: Killing Floor 2, The Escapists 2 i Lifeless Planet

Svi željni novih igraćih iskustava koji su ove godine htjeli štedjeti novce i preskočiti rasprodaje na Steamu i drugim servisima i ovog vikenda imaju nekoliko prilika. Epic se ovog tjedna malo više potrudio, zbog toga što su protekla dva tjedna zafrknuli s ponudom. Iako je velika ljetna rasprodaja koju je pripremio Valve tek završila, Kalypso je najavio posebnu promociju za Tropico 6, dok se Ubisoft sprema za svoju prezentaciju s dvije ponude.

Kao i svakog četvrtka, do smjene besplatnih igara došlo je u Epic Games Storeu. Iako je Epic i prošli i pretprošli tjedan najavio da će igračima nuditi dvije igre, oba puta došlo je do problema zbog kojih su u zadnji čas ponude mijenjali. Ovog se tjedna to nije dogodilo, pa možete u svoju, vjerojatno već solidnu, kolekciju dodati još tri igre.

Prva je veoma dobro prihvaćena kooperativna pucačina sa zombijima, Killing Floor 2. Razvojni tim Tripwire Interactive je osim besplatnog dijeljenja svoje igre pripremio i podršku za cross-play, pa će novi igrači na Epicu moći igrati s onima koji igraju na Steamu. Oni koji žele iskusiti život u zatvoru i zatim pokušati pobjeći iz njega mogu to napraviti u sandbox simulaciji The Escapists 2, a ako želite nešto što će pobuditi osjećaje melankolije i usamljenosti možete vidjeti što nudi spoj avanture i platformera Lifeless Planet.

Za one koji su raspoloženi za strateško iskustvo u kojem ćete postati diktator i voditi svoju državu, zaputite se na Valveov servis i besplatno preuzmite Tropico 6. Najnovija igra u poznatom serijalu izašla je krajem ožujka prošle godine, a prema kritičarima i igračima je razvojni tim Limbic Entertainment napravio dobar posao. Ponuda vrijedi samo za PC verziju igre i samo na Steamu, a igrati možete do ponedjeljka u 19 sati. Igra je danas dobila i novi DLC imena Lobbyistico koji se bavi korupcijom, pa bacite oko na službene stranice ako želite više detalja.

Posljednja ponuda vezana je uz Uplay+ pretplatu. Ubisoft se prošle godine odlučio pridružiti ostalim izdavačima koji igračima nude pretplatu, a nekoliko dana prije nego što održe svoju zamjenu za E3 prezentaciju, Ubisoft Forward, pripremili su dvije ponude. Prvu smo spomenuli prije par dana i odnosi se na besplatnu kopiju igre Watch Dogs 2 za sve koji budu prezentaciju pratili, dok je druga vezana upravo uz pretplatu. Svi zainteresirani mogu do 27. srpnja besplatno nabaviti Uplay+ pretplatu u trajanju od mjesec dana. Pretplata uključuje sve Ubisoftove igre uz DLC-ove i dodatne sadržaje, a inače košta 14,99 eura. Sve što vam treba je Uplay korisnički račun, a odgovore na pitanja koja možda imate pronaći ćete ovdje.