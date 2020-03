Epic Games se baca u izdavačke vode, a usput dijele igre besplatno

Nakon što su 2018. godine početkom prosinca otvorili svoju trgovinu za digitalnu prodaju igara koja će timovima i izdavačima nuditi bolji omjer zarade, Epic Games je odlučio da je vrijeme za nove pothvate. Danas su pokrenuli Epic Games Publishing, svoj ogranak za izdavanje igara, objavili točne podatke o uvjetima, rekli da je ovaj pristup namijenjen da što više pomogne developerima i objavili koji će timovi ekskluzivno s njima surađivati neko vrijeme.

"Način na koji Epic Game pristupa izdavanju iz temelja mijenja model developera/izdavača i namjera nam je imati najbolje uvjete za developere u igraćoj industriji, kako bi se tvorci mogli usmjeriti na stvaranje izvrsnih igara", stoji u službenoj objavi. Evo kako izgledaju uvjeti:

Razvojni timovi u cijelosti zadržavaju prava na IP-ove i imaju potpunu kreativnu slobodu

Epic Games Publishing plaća 100% razvoja, od plaća članova tima do svih ostalih troškova koji uključuju QA, lokalizacije, marketing i samo izdavanje

Kada se od prodaje igre pokriju troškovi razvoja, 50 posto prihoda ide Epicu, a 50 developerima

Osnivač i predsjednik Epica, Tim Sweeney, rekao je da su ovaj model smislili zato što on obuhvaća sve što su oni sami htjeli kada su surađivali s izdavačima. Što se timova tiče, Epic nije krenuo labavo. Na njihove uvjete pristali su Remedy Entertainment (Control, Alan Wake, Quantum Break, Max Payne), gen DESIGN (Shadow of the Colossus, Ico, The Last Guardian) i Playdead (Limbo, Inside).

Na kojim točno igrama ovi timovi rade nije poznato, ali Remedy trenutno radi na dva projekta, dok se druga dva tima nisu izjasnila. Što se ekskluzivnosti tiče, vjerojatno je da će praksa ostati ista kao i do sada - vremenski ograničene ekskluzive za Epic Games Store za PC verziju, a druge platforme ovise o timu koji radi na projektu. Moguće je da Epic odluči da verziju za računala možete samo kod njih nabaviti, ali zasad još ne pričaju o tome.

Nije zapravo neobično da su objavu s igraćom industrijom podijelili na dan kada mijenjaju besplatne igre u svojoj trgovini, a uz dvije koje su bile poznate prošlog tjedna, dodali su još jednu. Krenut ćemo od nje, zato što će ona igračima biti najzanimljivija. Focus Home Interactive i Saber Interactive besplatno dijele kooperativnu pucačinu napravljenu prema istoimenom filmu, World War Z. Ova je igra izašla prošle godine za PC, PS4 i Xbox One, a ako igrate na računalima, možete je besplatno dodati u svoju kolekciju. Osim što je besplatna igra, tim je pripremio i besplatnu nadogradnju koja je danas ubacila podršku za PC/Xbox One cross-play, dodala nova oružja i ispravila svašta. Detalje o igri i zakrpi pronaći ćete ovdje, a ako je želite preuzeti treba vam korisnički račun na Epicu i posjet na ove stranice.

Druge dvije igre imale su dosta skromniju produkciju, ali su dražesne, svaka na svoj način. Figment je akcijska avantura u kojoj se radnja odvija u neobičnom, nadrealnom svijetu, i ispunjena je zanimljivim likovima i pričama. Velik naglasak stavljen je na glazbu, pa ako vam treba nešto šareno, zabavno i za mozganje, bacite oko.

Posljednja igra koju ovog tjedna možete besplatno nabaviti u ovoj trgovini je Tormentor X Punisher. "Dražesna na svoj način" je definitivno jedna od opcija za opisivanje ove krvave makljaže u kojoj sve, uključujući vas, može smrtno stradati u jednom udarcu. Ubijanje demona u ovoj igri je kaotično, a možete se natjecati s drugima na online ljestvicama. Nije novi Doom, ali poslužit će.

Kao i uvijek, ponuda vrijedi do idućeg četvrtka u 16 sati, a ove tri igre će zamijeniti dirljiva avantura s pogledom iz prvog lica, Gone Home, i posljednji uradak tima koji je zaslužan za serijal Torchlight, akcijska avantura Hob. Podsjetit ćemo vas kad opet dođe do smjene igara.