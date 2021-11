Epic Games Store dijeli theHunter: Call of the Wild i Antstream - Epic Welcome Pack

Nova smjena besplatnih naslova na Epic Games Storeu donosi simulator lova theHunter: Call of the Wild, kao i vrećicu kovanica koje možete utrošiti na igranje retro igara na Antstream Arcade

Kao i svakog četvrtka, na Epic Games Storeu je došlo do smjene besplatnih igara, pa tako u narednih tjedan dana svi koji imaju valjani korisnički račun na ovom servisu u svoje zbirke mogu dodati theHunter: Call of the Wild, kao i dodatak Antstream - Epic Welcome Pack, a idućeg četvrtka će ih zamijeniti Dead by Daylight and while True: learn() - Data Scientist Edition.

theHunter: Call of the Wild je simulacija lova koja nas vodi u divljinu diljem svijeta u lov na raznovrsne životinje od kojih su neke poput medvjeda i kojota iznimno opasne za neoprezne lovce. Na raspolaganju nam je nekoliko vrsta oružja različitih kalibara, a ovisno o izboru istog i meti, igrač dobiva bodove. Svaka regija koju posjećujemo ima svoje unikatno okruženje i prepoznatljive točke interesa, a osim što ih možemo istraživati sami, podržan je i multiplayer do osam igrača s naglaskom na društvene elemente i komunikaciju među igračima.

Obzirom da lov na životinje iz puke zabave nije nešto što podržavamo, svidjelo nam se što oružje možemo zamijeniti kamerom i fotografirati floru i faunu, a spomenut ćemo i kako se theHunter: Call of the Wild daruje u osnovnoj verziji, te da za njega postoje pregršt dodataka kojima možete proširiti vaše lovačko iskustvo.

Antstream Arcade je streaming servis koji igračima omogućava igranje preko tisuću retro naslova uključujući Galagu, Pac-mana, Eartworth Jima, Mortal Kombat, Double Dragon i tako redom. Trenutno su podržani Amazon Fire Stick, Nvidia Shield, Atari VCS, kao i mobilni uređaji na Androidu, te računala na Windows i Linux operacijskim sustavima, a zbirka igara se svako malo upotpunjuje novim naslovima.

Iako je sama osnova besplatna i igra se financira putem oglasa, igrači mogu odabrati i premium pretplatnički model za desetak funti mjesečno uz opcionalnu nabavku in-game monete u obliku dragulja. Isti se mogu utrošiti na igranje igara, izazove, vremenski ograničene turnire ili otključavanje težih postavki, a u Antstream - Epic Welcome Packu kojeg možete besplatno prisvojiti vas čeka njih 1.090 što preračunato iznosi 14,99 dolara.