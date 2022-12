Evil West - Nabrijani kauboj i reciklirani vampiri

Evil West Proizvođač / Izdavač Flying Wild Hog / Focus Home Interactive Platforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S URL https://www.focus-entmt.com/en/games/evil-west

Nismo pretjerani fanovi tvrdokornih akcijskih igara, no moramo priznati da se ponekad volimo opustiti uz kakav neobavezni naslov, prema mogućnostima, što blesavijeg zapleta, o kojem nećemo pretjerano razmišljati. Na papiru, Evil West činio nam se kao idealni kandidat kojeg smo objeručke prihvatili, a s obzirom na to da je na njemu radila poljska ekipa Flying Wild Hoga, potpisnici tri nastavka obnovljenog Shadow Warriora, pretpostavljali smo da nas očekuje bol u palčevima i blaga vrtoglavica od gomile efekata na ekranu – i nismo nimalo pogriješili.

Priča, iako nije kandidat za ikakvu literarnu nagradu, služi svrsi povezivanja Divljeg zapada i demona koji su se na njemu pojavili s Jesseom Rentierom, jednim od posljednjih usamljenih terenskih operativaca koji može stati na rep drevnim vampirskim lozama koje prijete svijetu. Kako je Jesse ujedno i sin osnivača instituta Rentier, namijenjenog borbi protiv nadnaravnih smetala, u kojem je zaposlena sva sila naučnika, tako ima i privilegij koristiti specijalno oružje u svom osvetničkom pohodu, na koji kreće nedugo nakon početka igre. Nema smisla čekati, idemo to odmah riješiti, pa na rakijicu.

Uglavnom, iako je tematika Divlji zapad, i očekivali bismo da su revolveri, repetirke, sačmarice, pa čak i bacač plamena glavna oružja, već u početku uvjerili smo se kako služe samo kao ispomoć dok se protivniku ne približimo na dohvat ruke i razmašemo se specijalnom rukavicom, koja radi daleko veću štetu, uz adekvatne kombo udarce kao dodatni bonus. Dapače, kako igra napreduje, nudi nam se prigoda otključavanja dodatnih sposobnosti, pa tako rukavica dobiva dodatni električni udar, privlačenje protivnika, ili, primjerice, iznimno jak udarac u tlo, koji oštećuje sve oko nas. Klasična oružja također su nadogradiva, no za njih će nam biti dovoljan novac koji prikupljamo po razinama, no isplati se potruditi, s obzirom na to da im se vidno poboljšava učinkovitost.

Doduše, vrlo je teško govoriti o istraživanju, kada je Evil West jedna od najlinearnijih igara koje smo u posljednje vrijeme imali priliku vidjeti, a da stvar bude gora, na ekranu su u svakom trenutku jasno vidljivi obrisi lanca koji nas doslovce vodi za ruku do sljedećeg područja, pa je nemoguće zalutati. Ipak, previdi su mogući i lako je propustiti vrijedni plijen, no, nažalost, ako preskočite ogradu i nađete se u narednoj bici, ili bolje rečeno areni, nećete se naknadno moći vratiti po njega, bez obzira na ishod.

Ukratko, malo hodanja, mnogo napucavanja, a isto to predstoji čim zamijetite vesele nakupine dinamita, koje samo čekaju vampire da izjure i da ih vaš precizan pogodak aktivira. Dok smo u početnim dijelovima igre otkrivali nove primjerke protivnika, doduše ne prečesto, ali pristizali su, kasnije slijedi reciklaža. Kod regularnih smetala to nas i nije toliko smetalo, no kada smo preživjeli jedan susret s masivnim bossom, samo da bi nas nakon toga dočekala tri istovjetna, imali smo dojam kao da je developerima potkraj igre ponestalo inspiracije. I ne samo to. Kako bi nam otežali život, uz bosseve se kasnije uredno pojavljuju i ostali protivnici, često iza leđa i sa strane, zbog čega se ponekad lako izgubiti u svom tom metežu, i pokupiti više štete nego što to naš jadni Jesse može podnijeti.

Bez obzira na navedene zamjerke, ne možemo reći da se uz Evil West nismo zabavili, što, pak, pripisujemo smanjenim očekivanjima i pretpostavci da pred sobom imamo neobaveznu akciju, koja će nas relaksirati bez previše razmišljanja. Evil West u tom smislu u potpunosti ispunjava svoju ulogu, pa čak i više od toga, nakon što počnu nadogradnje i eksperimentiranje s oružjima, no da ćete mu se ponovno vraćati, vjerujemo da nećete.

Igrano na PS5, kôd ustupio proizvođač