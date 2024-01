A Plague Tale: Requiem, Evil West i Nobody Saves the World su siječanjske igre na PS Plusu

Ovog utorka je Sony obnovio ponudu besplatnih naslova za članove bilo kojeg modela pretplate na PlayStation Plus, a nove igre možete prisvojiti do 5. veljače

Kao i svakog prvog utorka u mjesecu, Sony je za članove PS Plusa priredio novi set igara koje oni s aktivnim članstvom mogu uvrstiti u kolekcije i igrati dokle god imaju pretplatu. Prošlomjesečnu ponudu su činili Lego 2K Drive, Powerwash Simulator i Sable, a naslijedili su ih A Plague Tale: Requiem, Evil West i Nobody Saves the World.

Zvijezdu mjeseca svakako predstavlja akcijska avantura A Plague Tale: Requiem ekipe Asobo Studia kojoj je prije pet godina utro put prethodnik A Plague Tale: Innocence. Spomenuta nas vraća u mračni srednji vijek i nastavlja avanturu Amicie i Huga, sestre i brata, koji bježe od kuge prenošene hordama štakora, kao i od zlonamjernih ljudi. Za razliku od prvog dijela koji se više oslanjao na prikradanje, glavna junakinja je dobila nove borbene sposobnosti i sredstva, a i igrivost kao takva nije toliko nepraštajuća što je mnoge igrače ranije frustriralo. Uz vrlo visoke ocjene kritike i pozitivna mišljenja igrača, A Plague Tale: Requiem u vidu besplatnog poklona svakako ne bi trebalo propustiti.

Evil West je, kao i ranije spomenuti Requiem, još jedan naslov izdavačke kuće Focus Entertainment, no za izradu istog je bila zadužena ekipa Flying Wild Hoga koja nas vodi u uvrnuto okruženje divljeg zapada. Kao Jesse Rentier, naoružat ćemo se moćnim arsenalom oružja, no umjesto da se obračunavamo s otpadnicima i banditima, lovit ćemo vampire i njihove podanike. Posebnost predstavljaju iznimno krvavi završni udarci, kao i mogućnost korištenja okruženja koje će uz pravilnu uporabu biti jednako učinkovito kao i vatreno oružje. Manje poznati Nobody Saves the World koji je također sastavni dio siječanjske ponude je pak akcijski RPG iz ptičje perspektive kojeg možemo igrati sami ili kooperativno, a tijekom istog ćemo našeg junaka Nobodyja pretvarati u razne oblike poput zmajeva ili robota, od kojih svaki donosi novi set unikatnih sposobnosti koje će nam pomoći u rješavanju izazova.