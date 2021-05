Far Cry 6 stiže početkom listopada

Novo poglavlje poznatog serijala Far Cry ćemo imati priliku zaigrati 7. listopada na svim aktualnim konzolama, te na PC-u na kojem će biti dostupan putem Uplaya i Epic Games Storea

Ubisoft je objavio kako će 7. listopada ove godine u prodaju krenuti Far Cry 6 u verzijama za Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Google Stadiu, te za PC putem Uplaya i Epic Games Storea za kojeg je očito vezan ekskluzivošću, iako se to nigdje službeno ne spominje.

Tako ćemo nakon više od tri godine od kada smo posljednji put lutali otvorenim svijetom Montane dobiti priliku pozabaviti se novim lokalnim negativcem za kojeg je kreirana imaginarna karipska banana država Yara kojom vlada Antón "El Presidente" Castillo. Spomenutog je glasom i stasom utjelovio Giancarlo Esposito, široj javnosti poznat po zamjetnim ulogama u televizijskim serijala Mandalorian i Braking Bad, a u ovoj glumačkoj obradi će učiniti sve da zaštiti svog sina Diega i pripremi ga za nasljednika svog privatnog carstva.

Igrač preuzima ulogu Dani Rojas, kojeg, kako bi svi bili zadovoljni možemo kreirati kao muškog ili ženskog lika, te se u tom obličju pozabaviti gerilskim ratovanjem protiv Castillovog režima koji neće položiti oružje bez borbe i svakako će za nju imati na raspolaganju mnogo više resursa od pobunjenika. Na našoj strani moći ćemo udružiti snage s Clarom Garcijom koja predvodi revolucionarnu skupinu Libertad, a u pomoć nam može priskočiti i bivši agent KGB-a, Juan Cortez, koji je na neki način umiješan u čitavu priču oko vladavine trenutnog diktatora, ali nam je istovremeno zbog znanja o gerilskim taktikama od neprocjenjive vrijednosti.

Dakako, autori nisu zaboravili ni životinjske pratitelje koji će nam biti od koristi u borbi, pa ćemo u misije moći povesti Choriza, malog ali smrtonosnog jazavčara, kao i krokodila Guapa koji će protivnicima odvlačiti pažnju. Far Cry 6 će biti igriv solo ili u kooperativnom modu uz pomoć prijatelja, a prema navodima developera, ugostit će jedan od najotvorenijih svjetova, pri čemu ne ciljaju isključivo na prašume kojima je Yara prožeta, već i na guste urbane zone.

Uz to, igračima će biti dana mnogo veća sloboda u odabiru i izradi vozila, dok ćemo vođeni politikom "snađi se kako znaš" imati na raspolaganju brojne opcije u sastavljanju kojekakvih ratnih naprava svim dostupnim resursima, poput primjerice ruksaka s navođenim projektilima, što će se nesumnjivo svidjeti fanovima Boba Fetta. Objava datuma izdavanja je popraćena s tri nova promotivna videa koja donosimo u sklopu ove vijesti, a dodatne detalje o svemu potražite na službenom webu.