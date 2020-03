Final Fantasy VII Remake iznenada dobio demo

Da sredinom siječnja Square Enix nije odgodio izlazak Final Fantasy VII Remakea igrači bi ovog tjedna mogli konačno zaigrati novu verziju igre koja je u izradi već jako dugo. Umjesto toga, izdavač je bez najave izdao demo verziju o kojoj su prošlog mjeseca procurile informacije. Ako imate PlayStation 4, sve što morate napraviti je zaputiti se u PSN trgovinu i započeti s preuzimanjem.

Demo uključuje prvo poglavlje u igri koje obuhvaća mnogima dobro poznatu infiltraciju u Mako Reactor 1 i upoznavanje s glavnim junakom Cloud Strifeom i dijelom ekipe koja će ga pratiti u avanturama u gradu Midgar. Svi oni koji preuzmu demo do 11. svibnja će dobiti ekskluzivnu temu za PlayStation 4 kada konačna verzija izađe početkom travnja. Demo teži 7,59 gigabajta i ne morate imati PlayStation Plus pretplatu za igranje.

Za one koji nisu upoznati, radnja kultnog i mnogima najdražeg nastavka u dugovječnom RPG serijalu prati spomenutog protagonista s velikim mačem i šiljatom plavom kosom u borbi protiv korporacije Shinra Electric Power Company. Na samom početku igre ovaj bivši elitni vojnik koji je nekad radio za tu korporaciju kao plaćenik se pridružuje ekipi Avalanche koja se bori protiv njegovih bivših poslodavaca zato što im se nimalo ne sviđa njihovo upravljanje planetom.

Ono što je drugačije od originala, osim očitih stvari poput izgleda i borbenog sustava, je da će igra biti podijeljena u više dijelova. Kada Final Fantasy VII Remake izađe 10. travnja za PlayStation 4 igrači će imati priliku zaigrati samo dio igre koji se odvija u Midgaru. U originalu koji je izašao prije 23 godine igra se otvara nakon što odradite to što imate u gradu, ali će za to svi ljubitelji igre morati duže čekati. Nova verzija igre zasad je najavljena samo za PlayStation 4 i pretpostavka je da će period ekskluzivnosti trajati do travnja iduće godine, a vidjet ćemo što će Square Enix reći o tome. Sve što su do sada objavili nalazi se na službenim stranicama, a ako želite odraditi predbilježbe, možete to napraviti ovdje.