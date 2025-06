Navodno je otkazan Just Cause 5

Ako je vjerovati najnovijim glasinama, razočaravajući Just Cause 4 iz 2018. godine mogao bi se prometnuti u posljednji nastavak serijala

Iako su iz Square Enixa još 2022. godine u financijskom izvješću stidljivo obznanili da pripremaju novi nastavak, čini se da Just Cause 5 ipak nećemo imati prilike zaigrati.

Naime, kako prenosi portal MP1st, na nedavno ažuriranom LinkedIn profilu Marcusa Reynoldsa, bivšeg zaposlenika Sumo Digitala (pretpostavljenog developera igre), osvanula je informacija da je projekt otkazan još 2023. godine.

Dakako, s obzirom na to da ništa nije službeno potvrđeno, je li Just Cause 5 zaista dopala ista sudbina kao i Just Cause: Mobile (spin-off naslov za pametne telefone koji je skončao u early accessu) tek ostaje za vidjeti. Ipak, čak i ako dotični nikada ne ugleda svjetlo dana, svi ljubitelji eksplozivnog Ricka Rodrigueza barem se mogu veseliti nadolazećoj filmskoj adaptaciji, na kojoj marljivo rade redatelj Ángel Manuel Soto (Blue Beetle) i scenarist Aaron Rabin (Tom Clancy's Jack Ryan).