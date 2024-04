Fortnite kakvog danas poznajemo je nastao tijekom vožnje Uberom

Bez obzira što mislili o njemu, Fortnite je globalni fenomen kojeg svakodnevno igraju milijuni, no pitanje je koliko bi ljudi znalo za njega da ekipa Epica nije odluku o njegovoj preobrazbi donijela tijekom vožnje Uberom u Kaliforniji. O toj manje poznatoj anegdoti za Game File je progovorio Donald Mustard, bivši čelnik Epica koji se prošle godine povukao kako bi radio na nekim drugim projektima, no svakako je jedan od ključnih igrača koji su Fortnite pretvorili u to što je danas. U intervjuu za portal Gamefile, Mustard je rekao kako 2016. godine kada je postavljen na vodeću poziciju, stvari nisu izgledale bajno za Epic.

Prodavši franšizu Gears of War, nisu imali praktički niti jedan jači naslov zbog čega im je trebalo nešto novo. U pripremi je bio Fortnite: Save the World, kooperativna pucačina na temu zombija koja nije bila nimalo loša, no izlaskom Player Unknown’s Battlegroundsa u ožujku 2017. koji je sa svojim PvP-om preko noći postao apsolutni hit na Steamu, postalo im je jasno da žele nešto slično. Razmišljali su o novoj igri na tu temu, no sredinom godine je pala odluka koja je promijenila sve.

Naime, vozeći se Uberom na sastanak s Disneyem, Tim Sweeney, Paul Meegan, Kim Libreri i Donald Mustard su ponovo raspravljali što smisliti i zajednički zaključili da ako već imaju Fortnite, zašto ga ne iskoristiti kao podlogu za battle royale.

Dogovorili su kako će čitav tim dobiti nove smjernice i zadatke, te je Mustard već u taksiju prionuo poslu i krenuo s pisanjem dokumenta koji je bio osnova dizajna Fortnite Battle Royalea, a ugledavši školski autobus kako prolazi pored njih, palo mu je na um iskoristiti ga kao prijevozno sredstvo iz kojeg će igrači iskakati na bojno polje.

Fortnite Battle Royale je u premijernom obliku objavljen u rujnu 2017., te je zahvaljujući free-to-play poslovnom modelu u samo dva tjedna okupio preko 10 milijuna igrača, a u godinu dana nakon izlaska, više od 125 milijuna.