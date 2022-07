Geneforge 1 - Mutagen, Hood: Outlaws & Legends i Iratus: Lord of the Dead besplatni na EGS-u

Kao što smo najavili, od jučer su na Epic Games Storeu besplatno dostupne igre Geneforge 1 – Mutagen i Iratus: Lord of the Dead, a nenadano im se pridružio i Hood: Outlaws & Legends

Krajem svakog tjedna je poželjno svratiti na stranice Epic Games Storea obzirom da na istima svaki četvrtak u poslijepodnevnim satima dolazi do smjene besplatnih igara. Do jučer smo u kolekciji imali priliku bez naknade uvrstiti A Game of Thrones: The Board Game i Car Mechanic Simulator 2018, a pišući o njima prije tjedan dana, najavili smo kako će ih naslijediti igre Geneforge 1 – Mutagen i Iratus: Lord of the Dead. Sasvim nenadano, spomenutima se pridružio i Hood: Outlaws & Legends koji je prije par mjeseci bio besplatan i za PlayStation u sklopu pretplate na PS Plus.

Geneforge 1 – Mutagen potpisuje ekipa Spiderweb Softwarea, a isti su nas odlučili odvesti u fantazijski svijet potpune slobode u kojem u ulozi Shapera, čarobnjaka iznimne moći, možemo stvarati što god nam se prohtije, od alata, zamki, pa čak i čitavih vojski koje nas slijepo slijede. Kako to obično biva, priliku da nam preotmu moć će iskoristiti brojni napadači i čudovišta protiv kojih ćemo koristiti magiju i naše podanike ili ćemo se prikloniti diplomatskim rješenjima i prijevarama kako bismo nadmudrili neprijatelje. Dapače, Geneforge 1 – Mutagen nam čak daje odriješene ruke u odluci želimo li napasti posljednjeg bossa ili mu se možda pridružiti i zajednički smlaviti sve što nam se nađe na putu. Izbor je samo na nama.

Potezni roguelike RPG Iratus: Lord of the Dead je dobio ime po glavnom junaku, necromanceru Iratusu koji će se boriti za slavu vječne teme stvarajući vojsku nemrtvih podanika, uključujući zombije, kosture, mumije i razna druga stvorenja od dijelova tijela poraženih protivnika. Naše sluge je moguće ojačati drevnim ritualima koje otkrivamo istražujući katakombe, a svaki od njih može imati do šest različitih sposobnosti čije pravovremeno iskorištavanje može činiti razliku između poraza i pobjede. Kao da i to nije dovoljno, autori su nam priredili četiri razvojna stabla samog glavnog lika prema kojima ćemo prilagođavati stil igranja i koje će nam pomoći u dosezanju krajnjeg cilja i pretvaranja čitavog živog svijeta u svijet mrtvih.

Tijekom travnja su pretplatnici na PS Plus imali priliku uvrstiti u kolekcije Hood: Outlaws & Legends, a sada se ista pruža i korisnicima Epic Games Storea s aktivnim računom. Kako smo pisali, spomenuti naslov kombinira PvPvE igrivost, te se u njemu dva tima od četiri igrača nadmeću međusobno i protiv dežurnih smetala u krađi dragocjenosti skrivenih na dobro čuvanim mjestima. Uz klasnu podjelu i umijeće samih igrača, suradnja među članovima tima je nužna za uspjeh, a oni kojima je draže igrati protiv računala, mogu odabrati i tu opciju, te u zadanom vremenu pokušati prikupiti što više blaga pred nosom NPC-a. Kao i obično, Geneforge 1 - Mutagen, Hood: Outlaws & Legends i Iratus: Lord of the Dead su besplatno dostupni do idućeg četvrtka, a naslijedit će ih kartaški Ancient Enemy i kooperativna mrežna pucačina Killing Floor 2.