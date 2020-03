Ghost of Tsushima ima datum izlaska, gameplay za Resident Evil 3, novi projekt Frictionala i ostalo

Uz tri značajnije vijesti koje smo stavili odmah u naslov ima i onih koje su podjednako zanimljive, ali za njih nemamo mjesta. Osim što smo saznali kada ćemo zaigrati vjerojatno posljednju veliku igru za PlayStation 4, što nam je Capcom pokazao Jill i Raccoon City u akciji i što poznati tvorci horor igara planiraju nešto veće najaviti, ima i drugih novosti. Cyberpunk igra zanimljive premise i izgleda, Cloudpunk, dobila je datum izlaska, remake originalnog Half-Lifea koji je započeo kao mod dobio je konačnu verziju, Square Enix pokazao nam je kako izgleda gameplay za Trials of Mana, Epic Games i dalje besplatno nudi igre i akcijski RPG Wolcen: Lords of Mayhem ma prilično dobre prodajne rezultate.

Black Mesa u konačno prodaji

Kao što nam je prošlog mjeseca bilo najavljeno, razvojni tim Crowbar Collective izdao je konačnu verziju igre na kojoj su počeli raditi prije 14 godina. Black Mesa, nova i poboljšana verzija originalnog Half-Lifea, krenula je kao mod, a od 2006. godine doživjela je brojne promjene. Razvojni tim je veći dio igre ponudio 2015. godine putem Early Accessa, ali im je trebalo dosta vremena da naprave ono što žele i najviše im je trebalo za izradu posljednjeg dijela igre poznatog kao Xen.

Danas je tom radu došao kraj, osim manjih ispravaka bugova i poteškoća koje će tim po potrebi izdavati, pa svi oni koji nisu zaigrali kultni FPS iz 1998. godine mogu to sada napraviti u poboljšanom, proširenom i dorađenom izdanju. Iako je Valve rekao kako ne morate zaigrati ni jednu igru u serijalu kako biste uživali u Half-Life: Alyx, VR igri koja stiže 23. ožujka, ovo vam može poslužiti kao odličan uvod u svijet Gordona Freemana i kako je došlo do poteškoća s kojima će se Alyx i ekipa boriti.

Black Mesa je dostupna za PC putem Steama po cijeni od 17,99 eura, a igrači i kritičari imaju jednako dobre reakcije na igru. Već kad spominjemo ovaj serijal i Valve, tvorci serijala rekli su kako Alyx neće biti posljednje poglavlje u toj priči i da imaju namjeru izdati neku novu igru u puno kraćem roku (Half-Life: Episode 2 izašao je prije 13 godina). Nećemo to shvatiti kao potvrdu za Half-Life 3, ali ćemo se zato nadati da će pripremiti neku novu igru koja neće biti VR ekskluziva. Ove stranice kriju više detalja o Black Mesi, dok se na ove možete zaputiti ako želite pročitati još informacija za Half-Life: Alyx.

Square Enix pripremio još jedan Trials of Mana gameplay video

Igra koja je 1995. godine izašla pod imenom Seiken Densetsu 3 u Japanu još jedna je u nizu koja dobiva kompletno HD reizdanje, a kod nas će se prodavati kao Trials of Mana. Do sada je Square Enix izdao nekoliko trailera, u kojima smo se upoznavali s likovima koji će nam se pridružiti u RPG avanturama, da bi nam sada pripremili video u kojem možemo vidjeti gameplay.

Ovisno o tome koje ćete od šest likova spojiti u svojem tročlanom timu imat ćete različite ishode, a upoznat ćete druge zanimljive NPC-jeve, junake i zlikovce. Neovisno o kojoj se ekipi radi, svima možete nadograđivati klase, naučiti više od 300 različitih vještina i istražiti svijet prepun tajni i misterija. Ako se želite upoznati s ekipom, možete to napraviti na službenom YouTube kanalu, dok se osnovne informacije nalaze na ovim stranicama. Trials of Mana izlazi 24. travnja za PC, PlayStation 4 i Switch, a na sve tri platforme već sada možete odraditi predbilježbe uz koje ćete dobiti Rabite Adornment DLC za brže skupljanje XP-a do levela 10. Informacije o predbilježbama Square Enix pripremio je ovdje.

Zanimljiva indie igra Cloudpunk ima datum izlaska

Ima već neko vrijeme da na Steamu možete pretraživati igre pod kategorijom „Top Wishlists“ u kojoj se može vidjeti kojim se igrama igrači najviše vesele, barem oni koji pretražuju taj servis za digitalnu prodaju igara i stavljaju naslove za koje su zainteresirani na popis želja. Jedna od njih, do koje ne morate dugo skrolati, je stilizirana cyberpunk igra imena Cloudpunk u kojoj se tim dosta usmjerio na priču. Ekipa Ion Landsa kaže da je njihovu igru s nestrpljenjem čeka velik broj igrača i dodali su da se ona nalazi na popisu želja više od 95 tisuća igrača.

U igri ćete preuzeti ulogu kurira koji vozi za „djelomično legalnu kompaniju koja se bavi dostavljanjem“ u velikom gradu Nivalis. Ovaj ogroman grad moći ćete u cijelosti istražiti iz svojeg vozila, a ni jedan posao nije preopasan i nitko nije brži od Cloudpunk vozača. „Kao veliki ljubitelji cyberpunk žanra imali smo brojne prilike napraviti igru u kojoj će igrači pucati po ljudima u futurističkom gradu. Umjesto toga smo se u Cloudpunku htjeli usmjerili na to kako bi bilo iskusiti cyberpunk grad i kako bi bilo živjeti u njemu kao šofer koji jedva spaja kraj s krajem“, kaže glavni čovjek tima, Marko Dieckmann.

Kao što obično biva u ovakvim igrama, jednostavna premisa i posao zakompliciraju se brzo, upliću se velike korporacije i urote, a na vama je da odlučite koliko se želite baviti svime time i kako ćete se postaviti prema likovima koji će ući u vaš virtualni život. Cloudpunk će izaći za PC 23. travnja, a PlayStation 4, Xbox One i Switch verzije stići će do kraja godine. Za dodatne informacije posjetite službene stranice ili dodajte igru na popis želja na Steamu.

Frictional se sprema najaviti novu igru

Ljubitelji horora i nelagodnih igraćih iskustava sigurno znaju da je Frictional Games tim zaslužan za serijal Penumbra, Amnesia i podvodne strahove u igri Soma. Prošlo je gotovo pet godina od izlaska te posljednje spomenute igre, a zadnjih nekoliko dana na svom YouTube kanalu objavljuju kratke video uratke od kojih najnoviji izgleda ovako:

Fanovi njihovih igara već neko vrijeme prate situaciju i izgleda da će uskoro tim biti spreman za konkretnu najavu novog projekta. Sigurni smo da će ostati u žanru horora, ali radi li se o novom nastavku za Amnesia ili Penumbra igre ili i o nečem sasvim drugačijem, ne znamo još. Čim budu imali konkretnu najavu, prenijet ćemo vam, a ako želite sami pratiti što se događa, YouTube kanal ili ove stranice najbolji su izvori informacija.

Prikazano 25 minuta gameplayja za Resident Evil 3 Remake

Malo manje od mjesec dana dijeli nas do izlaska nove verzije Resident Evila 3. Capcom se nakon uspjeha remakea druge igre u voljenom serijalu bacio na posao uljepšavanja i poboljšavanja nastavka u kojem je glavna junakinja Jill valentine, a glavni negativac opaki Nemesis. Dobili smo solidnu količinu informacija do sada, datum izlaska i potvrdu demo verzije koja će postati dostupna nekad prije izlaska cijele igre, da bi sada na Twitchu dobili 25 minuta neprekinutog gameplayja.

Zadatak prikazivanja igre na engleskom jeziku imala je zaposlenica britanskog ogranka Capcoma koja je pokazala početak igre i neke stvari koje Jill može raditi. Uz to, može se vidjeti kako izgleda Raccoon City (ne dobro) i koliko ima hodajućih mrtvaca po ulicama grada nakon izbijanja T-Virusa (prilično velika količina). Ako želite izbjeći sve spojlere i iskusiti igru sami, preskočite video, iako nije prikazano ništa značajno. Resident Evil 3 Remake izlazi 3. travnja za PC, PlayStation 4 i Xbox One uz Resident Evil Resistance u paketu – radi se o asimetričnom multiplayer iskustvu za one koje takav tip igara raduje. Sve što je Capcom objavio do sada možete pronaći na službenim stranicama, uključujući detalje o predbilježbama koje je moguće odraditi od sredine prosinca prošle godine.

Ghost of Tsushima dobio datum izlaska i novi trailer

Možda posljednja velika igra koja će izaći za PlayStation 4 prije nego što krajem 2020. godine postane dostupan novi komad hardvera je akcijska avantura na kojoj radi Sucker Punch. Sredinom travnja dobit ćemo Final Fantasy VII Remake, krajem svibnja izlazi The Last of Us Part II, a sada smo saznali da će Ghost of Tsushima postati dostupan 26. lipnja. Uz to, dobili smo i novi trailer:

Radnja ove akcijske igre odvija se u feudalnom Japanu za vrijeme invazije Mongola, a mi ćemo igrati kao Jin Sakai, Samurai ratnik koji je jedan od posljednjih preživjelih članova svog klana i koji će napraviti što god je potrebno kako bi zaštitio svoje ljude i vratio svoj dom. Kako bi u tome uspio morat će zaboraviti sve što je kao ratnik naučio i upotrebiti nove i nekonvencionalne metode borbe. Otkad je tim najavio igru impresionirao nas je izgled i zaintrigirala premisa, a kakav će biti sam gameplay još uvijek ne znamo.

Ghost of Tsushima je ekskluziva za PlayStation 4, a prodaje čak pet verzija. Više detalja o njima možete pronaći u objavi na službenom PlayStation blogu, a ako želite standardnu koja uključuje samo igru već je sada možete kupiti u PSN trgovini. Sve ostalo što je Sucker Punch o svojem najnovijem projektu objavio nalazi se na ovim stranicama.

Wolcen: Lords of Mayhem premašio milijun prodanih primjeraka

Jedna od najpopularnijih igara na Steamu prošlog mjeseca bio je aRPG imena Wolcen: Lords of Mayhem koji je nakon par godina u Early Accessu dobio konačnu verziju. Bugovima i problemima unatoč, francuski razvojni tim Wolcen Studios podijelio je kako to izgleda u brojkama. Njihova je igra premašila milijun prodanih primjeraka, a uz to su napomenuli kako naredna četiri mjeseca planiraju posvetiti ispravljanju bugova i poliranju iskustva.

Osim uspjeha s prodajom odlučili su podijeliti i neke druge detalje: igrači su do 4. ožujka u 17 sati napravili više od milijun likova, ubili mrvu manje od 13 milijuna neprijatelja, utrošili gotovo 17,5 milijuna sati igrajući igru i skupili nešto manje 115,5 milijardi zlatnih novčića. Prilično impresivno. Kada dovedu igru u red i riješe probleme koje su im igrači prijavili bacit će se na izradu novog sadržaja, a zasad nisu spomenuli hoće li se plaćati ili biti dostupni kao besplatne nadogradnje.

Wolcen možete nabaviti za PC putem Steama za 34,99 eura, a ako vam ne smetaju bugovi, igrači se slažu da se radi o zabavnom iskustvu u tom žanru. Sve informacije tim objavljuje na službenim stranicama, a uz to možete pratiti Twitter i Facebook profile za sve nove objave.

Gonner i Offworld Trading Company su ovotjedne ponude u Epic Games Storeu

Svakog tjedna već više od godine dana Epic Games nudi besplatne igre u trgovini koju su otvorili kako bi konkurirali Valveu i Steamu. Do sada su podijelili svašta i napomenuli kako nemaju u planu stati s tom praksom u 2020. godini. Prošlog tjedna su nudili „samo“ jednu, ovog su dostupne dvije, a idućeg će ponuditi čak tri indie igre. Prva koju možete nabaviti je strategija imena Offworld Trading Company za koju je zaslužan glavni dizajner Civilizationa IV, Soren Johnson. Trgovat ćete s koloniziranim Marsom i baviti se ekonomijom, sami ili u multiplayeru.

Druga igra koja se nudi je psihodeličan platformer s roguelike elementima u kojem su staze proceduralno generirane, a pomoći ćete kosturu da usreći kita imena Sally. Gonner je prilično teška igra i umirat ćete dosta, ali se možda uz to i zabavite.

Ponuda, kao i uvijek, vrijedi do idućeg četvrtka i, kao i uvijek, već sada znamo s kojim ćemo igrama moći proširiti svoju kolekciju igara u Epicovom launcheru. A Short Hike je odlična i veoma slatka kratka igra koju preporučujemo svima koji žele nešto opuštajuće, Anodyne 2: Return to Dust spaja brojne igre i žanrove, dok je Mutazione atmosferična avantura sa zanimljivim likovima i pričama. Podsjetit ćemo vas idućeg tjedna, a do tada se zaputite ovdje za preuzimanje ovotjedne ponude.