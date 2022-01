God of War i Monster Hunter Rise premlatili konkurenciju na Steamu (10.1. - 16.1.)

Prošlotjedna nova izdanja God of War i Monster Hunter Rise su sasvim očekivano zasjela na vodeće pozicije prodaje na Steamu čime je prekinuta vladavina odlične taktičke pucačine Ready or Not

Godinama smo ljubomorno gledali na ekskluzive za PlayStation, no iste su polako ali sigurno počele stizati i na PC što potvrđuje prošlotjedni izlazak God of Wara koji je na Steamu odmah zasjeo na prvo mjesto prodaje u proteklom tjednu. Riječ je o izdanju iz 2018. za PlayStation 4 koje je pokupilo brojne hvale i nagrade, te je u dorađenom obliku prebačeno na PC na kojem je igrače, sudeći po 97 posto pozitivnih mišljenja, potpuno oduševilo.

Kako smo pisali u nekoliko navrata, God of War stavlja poznatu borbenu mašinu Kratosa u ulogu oca, u čemu se ne snalazi baš najbolje, no premlaćivanje kojekakvih čudovišta, pa i bogova mu i dalje ide odlično. Ovaj izvrstan spoj akcije i avanture svakako preporučamo zaigrati, a spomenut ćemo i kako ove godine stiže nastavak God of War Ragnarök, trenutno najavljen isključivo za PlayStation 4 i PlayStation 5, no nadamo se da verziju za PC nećemo predugo čekati.

Na drugom i trećem mjestu liste koju spominjemo svakog ponedjeljka smjestila su se dva izdanja, standardno i Deluxe, također svježeg Monster Hunter Risea. Ovaj Capcomov akcijski RPG je prošle godine objavljen za Nintendo Switch i prije par dana je stigao na PC, a vodi nas u lov na čudovišta, od klasičnih koje smo već imali priliku vidjeti, do potpuno novih inspiriranih japanskim folklorom.

Na raspolaganju će nam biti 14 oružja koja nude različite stilove igranja, dok iza svakog protivnika ostaju materijali kojima poboljšavamo postojeću opremu ili izrađujemo novu. Dakako, uz dobru ekipu je sve zabavnije, pa tako i proganjanje čudovišta s prijateljima obzirom da Monster Hunter Rise podržava kooperativno igranje do četiri igrača.

Od ostalih izdanja koja su se uspjela ubaciti među deset najprodavanijih ponovo ističemo taktičku pucačinu Ready or Not koju je ranije spomenuti dvojac potisnuo na četvrto mjesto, kao i predbilježbe na Elden Ring i Dying Light 2: Stay Human. Oba spomenuta naslova izlaze idući mjesec i svakako je riječ o potencijalnim hitovima koji nas ne bi trebali razočarati, no kao i uvijek, za konačni sud ćemo ipak pričekati finalne verzije.