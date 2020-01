GTA IV nestao sa Steama, Terraforming Earth krajem mjeseca, Legends of Runeterra uskoro u beti...

Uz nekolicinu naslova koji uskoro izlaze, kreću s early accessom ili otvorenom betom, među vijestima iz industrije videoigara svakako iskače nenadana nemogućnost kupnje četvrtog nastavka Grand Theft Auta putem Steama o čemu se Rockstar izjasnio svježim priopćenjem, pa ćemo krenuti upravo s tim predzadnjim naslovom ovog popularnog serijala.

Gdje je nestao GTA IV?

Tijekom nedavne Steamove rasprodaje mnogi su putem Steama u kolekcije uvrstili Grand Theft Auto IV i kako izgleda, napravili su to u posljednji tren. Naime, isti ima svoje stranice na Valveovom servisu, no od neki dan ga više nije moguće kupiti. Premda je jedno od nagađanja uključivalo problem s licencama, kao u slučaju GTA Vice Citya koji je 2012 uklonjen iz prodaje zbog sporne pjesme Wanna Be Startin' Something Michaela Jacksona, Rockstar dobro pazi na takve stvari, pa je prije dvije godine pokrpao upravo GTA IV uklonivši nekolicinu pjesama. Druga opcija da je riječ o servisu Games For Windows Live se pokazala ispravnom, te ju je Rockstar i potvrdio. Naime, kako je GTA IV vezan uz spomenuti servis i izvorno kreiran baš za njega, kao i svi drugi treba unikatni ključ kojeg generira Microsoft, a kako potonji više ne podržavaju GFWL, nema tko stvarati dodatne ključeve, a one u zalihama je Valve očito ispucao tijekom ranije spomenute zimske rasprodaje. Rockstar nije prvi koji se mora otarasiti problematičnog GFWL-a, no nije jasno zašto su toliko dugo uopće čekali obzirom da su svoje naslove već prije par godina prilagodili izdavači poput Capcoma, Epica, 2K-a, Codemasters, Warner Bros. Interactivea i tako redom. U svakom slučaju, nadamo se što bržoj reakciji developera i povratku Grand Theft Auta IV na Steam.

Vratimo život na Zemlju

Neovisni razvojni tim Lost Robots je najavio kako 30. siječnja njihov avanturistički platformer Terraforming Earth kreće u program ranog pristupa putem Steama. Kako kažu autori, riječ je o prvom naslovu tog žanra koji koristi proceduralno generiranje područja igre, te nas pri svakom novo igranju očekuju nove situacije i izazovi koje valja riješiti na kreativan način. Glavne uloge dodijeljene su trojici robota čije različite sposobnosti moramo kombinirati i na taj način prelaženjem nivoa vratiti život na devastiranu Zemlju. Na karti svijeta možemo izabirati misije koje su za nas svježe generirane i koje će se pojaviti drugim igračima iz zajednice ili odabrati neku koju je započeo netko drugi. Prema planu, early access bi trebao potrajati do kolovoza ove godine kada bi Terraforming Earth trebao biti dovršen, a dodatne detalje o svemu potražite ovdje.

Kartaški League of Legends

Ekipa Riot Gamesa je objavila kako za deset dana, 24. siječnja, kreće otvorena beta free-to-play digitalne kartaške igre Legends of Runeterra, temeljene na iznimno popularnom MOBA naslovu League of Legends. Spomenuta je najavljena sredinom listopada na desetu obljetnicu LoL-a, te ju je mali broj igrača mogao isprobati u dvije "preview" zatvorene bete koje su uslijedile. Kako kažu autori, ulaskom u otvorenu betu, za koju se možete registrirati putem službenih web stranica, više neće resetirati korisničke račune i sav napredak ostaje zauvijek, a što nas u ovom testnom razdoblju očekuje i što developeri planiraju možete pogledati u videu koji slijedi.

Darwin Project završio s early accessom

Survival battle royale naslov Darwin Project je s jučerašnjim danom dobio svoje finalno izdanje nakon gotovo dvije godine provedene u programu ranog pristupa. Kao dio priprema za neupitno novo ledeno doba, znanstvenici su pokrenuli eksperiment koji deset zatvorenika vodi u postapokaliptično okruženje kanadskih planina u kojima moraju preživjeti ekstremne vremenske uvjete i boriti se do smrti protiv ostalih. Osim igrača koji sudjeluju u samoj igri, sakupljaju resurse, izrađuju predmete i nadograđuju opremu, promatrači će također odigrati jednu od važnih uloga klađenjem na zatvorenike ili grupe za koje bi mogle pobijediti, kao i glasovanjem za mete specijalnih moći koje posjeduje Show Director. Isti je na neki način spona između promatrača i igrača, te kontrolira područje lansiranjem nuklearnih projektila, gravitacijskih oluja, smanjivanjem područja igranja i tako redom. Sudeći po komentarima na Steamu, developeri su s Darwin Projectom napravili dobar posao, a kako to izgleda uživo, provjerite u videu koji slijedi.