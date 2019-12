GTFO u early accessu, Epic Games Storeove ekskluzive dolaze na druge servise, novi BioShock u izradi

Početak tjedna, a već nas čekaju lijepe vijesti poput ulaska GTFO-a u early access, kooperativnog FPS-a kojeg potpisuje studio sastavljen od bivših programera i dizajnera zaslužnih za uspjeh Paydaya. Također, teško je uopće povjerovati da je već prošla godina dana djelovanja Epic Games Storea što će razveseliti one koji ga još uvijek ne prihvaćaju obzirom da počinju isticati ekskluzivni ugovori. Istina, nije riječ o nekim zvučnim imenima, ali glavno da su se stvari počele pokretati. Nadalje, 2K Games je oformio novi studio Cloud Chamber koji će raditi ni manje, ni više, doli na novom BioShocku, dok MechWarrior 5: Mercenaries danas kreću u prodaju, ekskluzivno na Epic Games Storeu, no krenimo redom.

GTFO spreman za isprobavanje

Ekipa 10 Chambers Collectivea je sklepala funkcionalnu radnu verziju svog novog projekta simboličnog naziva GTFO, i ponudila je putem programa ranog pristupa na Steamu. Inače, većina tima spomenutih developera je iskustvo stjecala na vrlo uspješnom Paydayu, pa ne čudi da je i GTFO opisan kao kooperativna pucačina, no za razliku od Paydaya, ova stiže s elementima horora. Zajedno s još troje igrača/prijatelja u ulozi zatvorenika ćemo biti poslani u masivni podzemni kompleks u potragu za vrijednim plijenom što ne bi bio problem da isti nije preplavljen zastrašujućim čudovištima protiv kojih se moguće boriti samo timskom suradnjom. Kako kažu autori, upravo je ona zajedno s komunikacijom jedni faktor ključan za uspjeh, a obećaju i da će regularno dodavati nove ekspedicije i rotirati ih kako bi održali iskustvo igranja svježim.

Prve ekskluzive za EGS više nisu ekskluzive

U subotu je Epic Games Store proslavio prvu obljetnicu, te se od servisa od kojeg su u početku mnogi zazirali pretvorio u sveprisutnu aplikaciju koja se podiže zajedno s konkurentskim Steamom ili Originom. Uz besplatne igre koje se svaki tjedan moguće uvrstiti u kolekcije, većina igrača je promijenila mišljenje zbog ekskluziva kojima je Epic Games vezao developere za svoj Store i koje će tak šest ili dvanaest mjeseci nakon izlaska postati dostupne na ostalim servisima. Obzirom da je godina dana prozujala, prve takve igre su se počele pojavljivati i na drugim servisima, poput primjerice indie akcije Ashen koja je od sada dostupna na GOG-u i Steamu uz dodatnih 20 posto popusta, kao i prvi i jedni DLC Nightstorm Isle koji je objavljen na Epic Games Storeu u rujnu.

Na Steam danas stiže i Hades, roguelike akcija koju potpisuje ekipa Supergiant Gamesa, tvoraca Bastiona i Transistora uz napomenu kako je ista još uvijek u programu ranog pristupa uz drugu polovicu 2020. kao očekivano vrijeme izlaska finalnog izdanja. Isto vrijedi i za Hello Neighbor: Hide and Seek, horor avanturu koja radnjom prethodi prijašnjem izdanju Hello Neighbor: Experience, a nudit će se za 29,99 eura. Premda je riječ o relativno malim projektima, valja imati na umu da Epic Games Store ima u ponudi i daleko veće naslove koje je nemoguće kupiti kod konkurencije, poput primjerice Heavy Raina, Metro Exodusa, pa čak i jednog Borderlandsa 3 koji će svi u nekom trenutku postati dostupni na ostalim servisima.

Osnovan Cloud Chamber, radit će na BioShocku

Cloud Chamber je novi studio pod labelom 2K Gamesa kojem su dodijeljeni uredi u San Franciscu i Montrealu, a potonji je ujedno i prvi developerski tim spomenute izdavačke kuće na kanadskom teritoriju. U istom priopćenju izdavači kažu kako će ih predvoditi Kelly Gilmore, veteranka koja je u industriji igara od 1999. godine, od čega posljednjih osamnaest u ekipi Firaxis Gamesa, a prvi im je zadatak novo poglavlje BioShocka. Pod njenim vodstvom okupljeni su programeri i dizajneri koji su već radili na dosadašnjim izdanjima ovog serijala poput Hoagy de la Plantea, Scotta Sinclaira i Jonathana Pellinga, kao i brojni drugi profesionalci u čijim životopisima se mogu pronaći igre kao što su Call of Duty, Assassin's Creed, Star Wars, Battlefield i Walking Dead. Kako kaže sama Gilmore, Ken Levine kojem možemo zahvaliti za BioShock i njegov Ghost Story Games neće sudjelovati u razvoju novog nastavka ni na koji način jer su zauzeti s „novim iskustvom koje će sigurno postati još jedna nevjerojatna igra u kojoj ćemo svi uživati. Sretno Cloud Chamberu i čekamo službenu najavu.

MechWarrior 5: Mercenaries na Epic Games Storeu

U vrijeme pisanja ove vijesti, MechWarrior 5: Mercenaries još uvijek nije bio dostupan, no danas je dan kada će spomenuti krenuti u prodaju. Trenutno samo na Epic Games Storeu, a kada će postati dostupan i na drugim servisima za sada nije poznato. Ukratko, MechWarrior 5: Mercenaries nas vodi u 31.stoljeće u kojem je ljudska vrta kolonizirala tisuće sustava, dok bojnim poljima vječnih ratova dominiraju MechWarriori, piloti koji upravljaju masivnim ratnim strojevima, BattleMechovima, od kojih su mnogi prešli u poduzetničke vode i postali plaćenici. Jednu takvu organizaciju ćemo i sami voditi, te upravljati svim njenim dijelovima, od unajmljivanja novih pilota, do nabavke i opremanja novih mechova koje ćemo unajmljivati onome čija nam se ponuda najviše sviđa. Dakako, u igru je uvrštena i priča o osveti koja je obzirom na igrivost ipak u drugom planu. Za kraj spomenimo kako su jučer objavljeni i hardverski zahtjevi, pa je tako minimalna konfiguracija sastavljena od procesora Intel Core i3-7100, 8 gigabajta memorije i grafičke kartice NVIDIA GeForce GTX 770, odnosno AMD Radeon R9 280X, dok je preporuka Intel Core i7-6700K/AMD Ryzen 7 1700, 16 gigabajta memorije i NVIDIA GeForce GTX 1070 ili AMD RX Vega 56.