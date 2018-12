Gusarski MMO Atlas opet odgođen, igrači bijesni

Za vrijeme dodjele nagrada The Games Awards je razvojni tim Instinct Games dobio priliku najaviti svoju novu igru. Ovaj tim, uz novoosnovani studio Grapeshot Games, predstavio je igru imena Atlas. Radi se o veoma ambicioznom gusarskom MMO-u čijem se svijetu istovremeno može nalaziti više od 40 tisuća igrača. Nakon same najave bilo je rečeno da će igra zaploviti u Early Access vode 13. prosinca, ali je dva dana prije izlaska igra odgođena do 19. prosinca.

Igrači su već tada blago negodovali, no umirili su se prije dva dana kada je na službenim stranicama počelo 48-satno odbrojavanje do izlaska. Nešto prije ponoći sve je bilo spremno - igrači su nestrpljivo čekali, igra je na Twitch.tvu zasjela na prvo mjesto i više od 200 tisuća gledatelja je uz streamere čekalo da mogu početi s preuzimanjem ili barem gledati svoje omiljene zabavljače, da bi odbrojavanje došlo do nule, a igru i dalje nije bilo moguće kupiti ni preuzeti.

Tek nakon što je prošlo nešto manje od pola sata su se timovi oglasili putem Twittera i stranica na Steamu uz sljedeću obavijest: "Pathfinders, Atlas će izaći u petak 21. prosinca 2018. godine." Uz to nisu dodali nikakva objašnjenja, već samo stavili novi trailer.

Kao što je bilo za očekivati, taj im potez nije najbolje prošao kod igraće zajednice. Iako se radi o kratkoj odgodi, zato što su je objavili na takav način i tek nakon što je igra trebala postati dostupna, počašćeni su svakakvim epitetima - od blagih do ne baš najpristojnijih. Trailer kojeg su objavili također nije dobro prošao, a mnogi uspoređuju ovaj izlazak i nedostatak komunikacije s nedavnim neuspjehom kojeg je Bethesda ostvarila s Falloutom 76.

Ako prvi put čujete za Atlas, tim ima velike planove. Smatraju da će im za izdavanje konačne verzije trebati dvije godine i žele svim igračima pružiti potpunu slobodu u igranju. Obećavaju dosad neviđen razmjer surađivanja i konflikta, beskrajan otvoreni svijet u kojem možete osvajati teritorije, izgraditi brodove, tražiti skriveno blago, graditi utvrde, plijeniti naselja i zapošljavati nove članove posade koji će se pridružiti vašoj armadi. Za one koji ne vole PvP tu je PvE, gotovo svaki dio igre možete podešavati po želji i više manje baviti se čime god vam padne na pamet.

S obzirom na dvije odgode u posljednji čas, reakcije koju su na njih dobili i toga da sve zvuči jako kompleksno vidjet ćemo kako će to u praksi izgledati. Bilo bi dobro da im se to ne dogodi još jednom, a i ovako će igrači vjerojatno ostavljati negativne recenzije zbog loše komunikacije. Ako im se uz to dogode problemi sa serverima, budući da je, prema količini igrača koja je pratila odbrojavanje, interes prilično velik, moglo bi tu biti svašta. U svakom slučaju, ako ne dođe do još jedne odgode, saznat ćemo uskoro. Nadamo se da će u petak navečer ipak obje strane biti zadovoljne. Svi koji se sami žele informirati o igri pronaći će više detalja na Valveovom servisu.