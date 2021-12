Halo Infinite i dalje najprodavaniji na Steamu, a slijede ga dva nova izdanja (13.11. – 19.11.)

Iako je novi Halo Infinite i dalje na prvom mjestu po prodaji u proteklom tjednu na Steamu, za vrat mu pušu Five Nights at Freddy's: Security Breach i taktička pucačina Ready or Not

Halo Infinite se već drugi tjedan za redom našao na samom vrhu prodajne ljestvice na Steamu, no pitanje je hoće li tako biti i idući ponedjeljak. Naime, slijede ga dva svježa naslova od kojih jedan već ima utaban put s ranijim izdanjima serijala, dok je drugi netom po izlasku, sudeći po komentarima, oduševio igrače, iako još uvijek nije dovršen i dostupan je putem early accessa.

Five Nights at Freddy's: Security Breach je, kako mu i ime govori, novi nastavak serijala FNAF čiji su prethodnici stekli svjetsku slavu i bilo je samo pitanje vremena kada će se pojaviti. Riječ je o survival hororu koji nas stavlja u ulogu dječaka Gregorya zatočenog u Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplexu.

Problemi nastaju nakon što padne noć i uključe se sigurnosni sustavi koji aktiviraju lovce koji progone uljeze, a uz nove, ganjat će nas i neki stari znanci. Kako bismo im umakli, koristit ćemo nadzorne kamere kako bismo isplanirali daljnje rute jer predugo stajanje na jednom mjestu svakako nije opcija, ometat ćemo progonitelje rušenjem predmeta, sakrivati se dok opasnost ne prođe, i uglavnom, u letu se prilagođavati novonastalim situacijama uz intenzivnu horor atmosferu.

Prije dva dana je svjetlo dana ugledala radna verzija taktičke pucačine Ready or Not koja na Steamu sakuplja odlične komentare, a hvalospjevi igrača su se odrazili i na prodaju koja je vinula ovaj naslov na treće mjesto, odmah iza Halo Infinitea i Five Nights at Freddy's: Security Breacha. Smješten u suvremeno okruženje, Ready or Not nas kao pripadnika SWAT-a vodi u niz kriznih situacija nastalih uz savjetovanje developera s nekolicinom odreda specijalnih policijskih snaga diljem svijeta.

Želja developera je napraviti igru što realnijom uz gomilu parametara koji se računaju na svakom koraku, uz obavezno planiranje prije samih misija o čemu najvećim dijelom ovisi uspjeh izvedbe. Ekipa VOID Interactivea koja potpisuje Ready or Not napominje kako je igra još uvijek u razvoju zbog čega su primjetni neki tehnički propusti, no svakodnevno rade na poboljšanjima, kao i na novim sadržajima poput mapa, misija i likova koji će biti uvršteni naknadno.