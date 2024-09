I Am Your Beast bezrezervno hvale na Steamu

Premda ga još uvijek nismo imali prilike osobno zaigrati, ako je suditi prema komentarima onih koji jesu, I Am Your Beast lako bi se mogao prometnuti u jedno od ugodnijih iznenađenja godine.

Ako se ubrajate među ljubitelje pucačina iz prvog lica, a napose izvrsnog XIII-a iz 2003. godine, mogli biste poželjeti baciti oko na najnoviji FPS opskurnog indie developera Strange Scaffolda (El Paso, Elsewhere).

Naime, uz to što I Am Your Beast također baštini neodoljivu stripovsku estetiku, ujedno je posrijedi i igra koju je čak 99% od sveukupno petstotinjak igrača na Steamu ocijenilo pozitivno.

Koncipiran kao osvetnički triler u stilu Johna Wicka, I Am Your Beast igrača stavlja u ulogu Alphonsea Hardinga – vrhunskog tajnog agenta koji nema drugih želja izuzev toga da umirovljeničke dane provede u miru i tišini sjevernoameričke divljine. Međutim, da ova skromna želja ostane neuslišana pobrinut će se moćna vladina organizacija zvana CIO, Hardingov bivši poslodavac koji će zatražiti da naš junak obavi čuveni „još samo jedan posao”. Harding će ovu ponudu koja se ne odbija ipak odbiti, a što će, pogađate, rezultirati krvavim obračunom s donedavnim kolegama tijekom kojeg ćete morati koristiti sve što vam se nađe pri ruci.

I Am Your Beast trenutačno je dostupan po promotivnoj cijeni od 17,55 eura, a u slučaju da vas zanima kako dotični izgleda u pokretu, launch trailer možete pogledati ovdje.