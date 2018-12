Igre kojima se veselimo u 2019. godini

Nakon svih listi najboljih, a možda i najgorih igara u protekloj godini koje ste vjerojatno proučavali došlo je vrijeme da pregledamo najave koje su nam veći, srednji i mali timovi do sada pripremili. Po svemu sudeći, 2019. godina bi mogla donijeti prilično velik broj hitova, a mi ćemo izdvojiti (bez nekog posebnog redoslijeda) one koje se čine da bi mogle spadati u tu kategoriju uz one koje izgledaju kao da imaju nešto posebno. Krenimo.

Metro Exodus

Na sajmu E3 prošle godine je razvojni tim 4A Games bio spreman pokazati treći nastavak u serijalu Metro. U prva dva je glavni junak Artyom veliku većinu vremena proveo pod zemljom, da bi se u Metro Exodusu tim odlučio na drugačiji pristup. Željeznicom s grupom drugih preživjelih kreće prema Sibiru, a ovog puta će većinu vremena provesti na otvorenim prostorima u kojima neće biti nimalo jednostavnije ostati živ. Nova pucačina sa survival elementima izgleda odlično i nedavno je razvojni tim pomaknuo datum izlaska tjedan dana unazad. Nadamo se da će konačan proizvod biti zabavan koliko izgleda, a nećemo morati još dugo čekati da vidimo hoće li se to dogoditi.

Razvojni tim: 4A Games

Žanr: FPS

Platforme: PC, PS4, Xbox One

Datum izlaska: 15. veljače 2019.

The Outer Worlds

Među ljubiteljima modernih Fallout igara ima velik broj njih koji se slaže da je najbolja Fallout: New Vegas. To je jedini nastavak na kojem nije radila Bethesda, nego Obsidian Entertainment, a nakon ovogodišnjeg fijaska s Falloutom 76 oni koji vole ovaj tip RPG-ova čekali su neke bolje vijesti. Njih su i dočekali za vrijeme dodjele nagrada The Game Awards kada je Obsidian najavio svoj novi projekt, The Outer Worlds. Radi se o RPG-u rađenom u stilu novih Fallout igara, osim što se radnja odvija u svemiru i znanstveno-fantastične je prirode. Osim osnovnih informacija o tome da će glavni lik putovati po raznim planetima u galaksiji dok radi za jednu korporaciju, bilo je rečeno da možemo očekivati igru tijekom 2019. Službenog datuma izlaska još nema, ali se nadamo da će ga Obsidian biti spreman podijeliti uskoro.

Razvojni tim: Obsidian Entertainment

Žanr: RPG

Platforme: PC, PS4, Xbox One

Datum izlaska: 2019.

Sekiro: Shadows Die Twice

Nakon što je izašao posljednji DLC za Dark Souls 3, The Ringed City, tvorac ove izuzetno popularne trilogije Hidetaka Miyazaki rekao je kako je spreman ostaviti serijal Souls da miruje. Prošle godine u prosincu nam je From Software prikazao veoma kratak trailer za najnoviji projekt, da bi za vrijeme Microsoftove E3 konferencije dobili propisnu najavu kroz trailer. Sekiro: Shadows Die Twice na prvu izgleda slično kao prijašnje igre po kojima je ovaj razvojni tim poznat, no puno više je usmjeren na akciju. Nema tipičnih RPG sustava – umjesto kreacije lika upravljate titularnim Sekirom, uvijek ćete koristiti vjernu katanu, povremeno se šuljati i imat ćete pristup raznim alatima koji će vam pomoći u istraživanju i borbi. Iako se razlikuje od prijašnjih From Softwareovih igara, vjerujemo da znaju što rade i bit će zanimljivo ući u kompletno drugačiji svijet.

Razvojni tim: From Software

Žanr: Akcijska igra

Platforme: PC, PS4, Xbox One

Datum izlaska: 22. ožujak 2019.

The Last of Us: Part II

Naughty Dog svoje projekte ne voli požurivati, ni objavljivati datume izlaska prije nego što su u potpunosti sigurni da su spremni. The Last of Us Part II, nastavak na svoju hit igru iz 2013. godine, su prvi puta najavili krajem 2016. godine otkad igrači nestrpljivo čekaju bilo koju dodatnu informaciju. Konkretan trailer koji je prikazao gameplay (i mnoge koji su ga pogledali oborio s nogu izgledom, pričom i likovima) dobili smo priliku vidjeti za ovogodišnje Sonyjeve prezentacije na sajmu E3. Zasad znamo da se radnja odvija pet godina nakon završetka originala, Ellie je odraslija i opasnija, a gdje je točno Joel ispario nitko još ne zna. Tematika i atmosfera nisu nimalo ljepši i sudbine mnogih likova s kojima ćemo se upoznati vjerojatno nisu baš vesele. Razvojni tim još uvijek nije dao datum izlaska, no mnogi pretpostavljaju i nadaju se da je 2019. godina ta u kojoj će saznati što se događa s likovima u tom mračnom post-apokaliptičnom svijetu.

Razvojni tim: Naughty Dog

Žanr: Akcijska avantura

Platforme: PS4

Datum izlaska: 2019.

Desperados III

U protekloj je godini THQ Nordic pokupovao prilično velik broj starih IP-ova među kojima je bio i Desperados. 2001. i 2006. godine izašla su prva dva nastavka u ovom strateškom serijalu u stilu Commandosa s radnjom na Divljem zapadu, no nakon toga je stavljen na led. Dvanaest godina nakon je spomenuti izdavač odlučio da je vrijeme za uskrsnuće, a za taj posao su odabrali razvojni tim Mimimi Productions, koji je zaslužan za odličnu igru u istom stilu, Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Znamo da je Desperados III u izradi za računala i konzole te da stiže u ljetnim mjesecima iduće godine, pa ćemo tada vidjeti točno što su zamislili.

Razvojni tim: Mimimi Productions

Žanr: Strategija

Platforme: PC, PS4, Xbox One

Datum izlaska: ljeto 2019.

Griftlands

Igra koja je već dosta dugo u izradi i koja je zaintrigirala solidan broj igrača čim je najavljena je novi projekt iza kojeg stoji Klei Entertainment (Mark of the Ninja, Oxygen Not Included, Don't Starve). Griftlands je prvi put prikazan prije godinu i pol i tim ga je opisao kao znanstveno-fantastični RPG koji ima borbu na poteze, proceduralno generirane NPC-jeve i svijet pun pirata i plaćenika u kojem će igrači pokušati doći do bogatstva. Prije dva mjeseca je tim priznao da su možda malo prerano prezentirali igru i da će im trebati više vremena za njeno dovršavanje (uz napomenu da je nisu otkazali), a mi se nadamo da će im do kraja iduće godine biti dovoljno da to ostvare.

Razvojni tim: Klei Entertainment

Žanr: RPG

Platforme: PC

Datum izlaska: 2019.

Control

Prošlo je više od dvije i pol godine otkad je finski razvojni tim, vjerojatno mnogima najpoznatiji po serijalu Max Payne i zatim dva nastavka Alana Wakea, izdao svoju posljednju igru. Remedy je za vrijeme sajma E3 kratko prikazao svoj novi projekt, kojeg su nazvali Control, i nakon toga nastavio s razvojem uglavnom u tišini. Znamo da je glavna junakinja Jesse Faden, da je svijet u kojem se nalazi bizaran i da ima poseban pištolj i moći te da se u bazi organizacije za koju radi počelo događati nešto čudno. Igra bi trebala izaći tijekom 2019. za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a vidjet ćemo kad će Remedy biti spreman objaviti konkretan datum izlaska.

Razvojni tim: Remedy Entertainment

Žanr: Akcijska igra

Platforme: PC, PS4, Xbox One

Datum izlaska: 2019.

Resident Evil 2 Remake

Mnogima najbolji nastavak horor serijala Resident Evil izašao je početkom 1998. godine. Leon Kennedy i Claire Redfield su tada morali pokušati pobjeći iz Racoon Cityja jer su se stanovnici tog gradića počeli pretvarati u hodajuće mrtvace. Igra je pokupila odlične ocjene od kritičara, ljubitelji horora bili su oduševljeni, a uskoro će to moći iskusiti opet kroz remake kojeg je Capcom najavio. Resident Evil 2 Remake izaći će četiri dana nakon 21. obljetnice izlaska originala i prema svemu što je razvojni tim do sada bio spreman podijeliti, igrači bi trebali biti prestravljeni onime što su pripremili. Atmosfera je i dalje jeziva, protivnici su rekreirani veoma detaljno i nije nimalo lijepo u njih gledati, kontrole i kamera su popravljeni i sve je prilagođeno modernim sustavima. Capcom je imao prilično dobru 2018. godinu, a prema svemu sudeći i 2019. bi im mogla dobro krenuti.

Razvojni tim: Capcom

Žanr: Horor

Platforme: PC, PS4, Xbox One

Datum izlaska: 25. siječnja 2019.

My Friend Pedro

Devolver Digital je nezavisni izdavač koji je poznat po tome da pod svoje okrilje uzima samo projekte koji im se čine zanimljivi i drugačiji, a taj je trend nastavio uz My Friend Pedro. Za vrijeme sajma E3 opet su imali svoju posebnu prezentaciju u kojoj je glumica Nina Struthers bila (opet) prekrivena krvlju, no osim njenog zanimljivog monologa dobili smo najave za par igara među kojima je bio spomenuti naslov. Najbolje ga možemo opisati tako da spojite suludu akciju u kojoj uglavnom pucate u usporenom vremenu (u stilu Max Paynea) izvodeći razne akrobacije jer vas je na to nagovorila banana. Nismo ni mi sigurni, ali trailer izgleda zabavno i kaotično, pa ćemo vidjeti što će nas točno dočekati u konačnom proizvodu iduće godine.

Razvojni tim: DeadToast Entertainment

Žanr: Akcijska igra

Platforme: PC

Datum izlaska: 2019.

DOOM Eternal

Kada je id Software prvi put prikazao reboot kultnog FPS serijala DOOM, igrači su bili skeptični. Da, bilo je krvavo, bilo je oružja, bilo je demona, ali je Glory Kills sustav bio pod upitnikom. Kada smo sredinom svibnja 2016. godine dobili priliku zaigrati konačnu verziju sve brige su nestale i igra se pokazala odličnom i veoma zabavnom. Zbog toga je oduševljenje najavom nove igre za vrijeme Bethesdine konferencije na ovogodišnjem sajmu E3 bilo u potpunosti očekivano. DOOM Eternal nakon Marsa vodi opakog marinca na naš planet kojeg su okupirali demoni iz pakla uz poboljšan arsenal, više mogućnosti akrobatskog kretanja i veći broj demona koje ćemo uklanjati na nove načine. U planu su i neke multiplayer novosti, ali ako želite u ovoj krvavoj apokalipsi uživati sami, imat ćete tu opciju. Bethesda još nije objavila kojeg ćemo točnog datuma to moći napraviti, a nadamo se da uskoro hoće.

Razvojni tim: id Software

Žanr: FPS

Platforme: PC, PS4, Xbox One

Datum izlaska: 2019.

Rage 2

Još jedna igra na kojoj radi id Software, ali u suradnji s razvojnim timom Avalanche Studios (serijal Just Cause, Mad Max) u pripremi je za iduću godinu i radi se o nastavku na dobro zamišljen, no nažalost loše izveden FPS iz 2011. godine. Ono što su za Rage 2 odlučili ostaviti je otvoren svijet u kojem ćete se voziti, dok bi druge stvari trebale biti dosta poboljšane – glavni prigovori išli su na račun dosadnog, smeđeg i svog svijeta koji je sada raznolikiji i šareniji, veći naglasak stavili su na likove i priču, a borba koja se većini sviđala također je dobila nadogradnju. Budući da je Avalanche zadužen za vožnju i eksplozije po kojima su poznati, a id za pucanje i svijet, ovo bi trebao biti veoma dobar spoj. Vidjet ćemo li hoće li izvedba ovog puta biti bolja i sami to moći provjeriti sredinom svibnja.

Razvojni tim: id Software, Avalanche Studios

Žanr: FPS

Platforme: PC, PS4, Xbox One

Datum izlaska: 14. svibanj 2019.

In the Valley of Gods

Firewatch je bila jako lijepa i jako zanimljiva igra koja nije najbolje sjela svim igračima. Mnogi su očekivali više, ali kad su shvatili da je gameplay minimalan i da ju se može staviti u kategoriju „walking simulatora“ bili su razočarani. Ipak, nisu sve igre za svakoga, a oni koji se vole usmjeriti na priču i interakciju likova dobili su nešto posebno. In the Valley of Gods je njihova nova igra koja bi trebala mehanički biti slična prvoj, no ono po čemu će se svakako razlikovati jesu likovi i priča. Radnja se odvija 1920-tih godina u Egiptu i glavne junakinje koje su raskinule partnerstvo opet će morati surađivati. Iako smo optimistično stavili datum izlaska za iduću godinu, razvojni tim to nije potvrdio, pa ćemo još neko vrijeme morati strpljivo čekati da to naprave.

Razvojni tim: Campo Santo

Žanr: Avantura

Platforme: PC

Datum izlaska: optimistično 2019.

Age of Wonders: Planetfall

Nakon četiri igre u strateškom serijalu Age of Wonders koje su bile smještene u fantazijski svijet pun magije razvojni tim Triumph Studios je odlučio da je vrijeme za promjene. Igrači će u Age of Wonders: Planetfall izgradnju carstva u 4X formatu uz taktičku borbu na poteze izvoditi u znanstveno-fantastičnom okruženju. Kreće se u „kozmičkom srednjem vijeku“ propalog galaktičkog carstva s ciljem stvaranja budućnosti za one koji su ostali živi. Možete istraživati ruševine, susretati druge frakcije koje su opstale, graditi, ratovati, pregovarati i baviti se tehnološkim unapređivanjem svojeg carstva kako biste postali najmoćniji. Tim priprema kampanju za jednog igrača, posebne mape i multiplayer modove, a kako će ovaj serijal koji je započeo prije dvadeset godina izgledati u novom ruhu saznat ćemo tijekom iduće godine.

Razvojni tim: Triumph Studios

Žanr: Strategija

Platforme: PC

Datum izlaska: 2019.

MechWarrior 5: Mercenaries

Već kad smo kod serijala koji je započeo davno i tematike oko koje ljubitelji žude za nekim kvalitetnim igrama, stiže nova MechWarrior igra. Iako su u jednoj većoj igri ove godine bili prisutni, radilo se o strategiji na poteze Battletech, tako da oni koji vole čistu akciju i mechove nisu došli na svoje. No, to bi se moglo promijeniti iduće godine kada Piranha Games nakon sedamnaest godina dovrši petu igru u tom serijalu. Posljednja koja je izašla bila je MechWarrior Online, koja nije bila baš najbolje prihvaćena, dok će se nova vratiti u single player vode. MechWarrior 5: Mercenaries će igračima omogućiti da odaberu svoju frakciju, zapute se u bilo koji kutak galaksije i uživaju u napucavanju metalnih grdosija. Ako želite, možete to raditi sami ili se družiti s prijateljima putem kooperativnog moda.

Razvojni tim: Piranha Games

Žanr: Akcijska igra

Platforme: PC

Datum izlaska: 10. rujan 2019.

Anno 1800

Strateški serijal Anno ove je godine proslavio 20. rođendan, a izdavač Ubisoft je u znak proslave nedavno svim zainteresiranim igračima ponudio besplatnu kopiju prve igre. Usput su nas odlučili podsjetiti da početkom iduće godine izlazi sedmi nastavak koji se nakon dva posjeta budućnosti vraća povijesnim razdobljima, točnije početku industrijske revolucije. Anno 1800 je prvi put prikazan za vrijeme sajma gamescom prošle godine, a igrači će dobiti priliku graditi gradove i sudjelovati u pomorskim bitkama te istražiti neke nove mehanike kroz kampanju za jednog igrača, sandbox mod ili multiplayer. Za novo poglavlje u serijalu Anno igrači neće morati čekati predugo, jer je Ubisoft odredio kraj veljače za izlazak ove strategije.

Razvojni tim: Blue Byte

Žanr: Strategija

Platforme: PC

Datum izlaska: 26. veljače 2019.

Devil May Cry 5

Ljubitelje Capcomovih igara će nakon remastera Resident Evila 2 dočekati još jedna igra. Devil May Cry 5 je u razvoju već solidan broj godina, a igrači će moći zaigrati kao dva poznata lika (Dante i Nero) uz došljaka imena V. Oni koji su upoznati sa serijalom mogu očekivati tipičnu nabrijanu akciju brzog tempa u kojoj ste nakon svake borbe ocijenjeni – što ste svoje napade izveli s više stila i primili što manje udaraca, to će ona biti bolja. Svaki od tri junaka imat će svoju opremu i napade, a ono što je mnoge impresioniralo u trailerima jest izgled svijeta kojeg su veteran serijala Hideaki Itsuno i ostatak razvojnog tima stvorili. Ako ne dođe do promjena, Devil May Cry 5 ćemo zaigrati početkom ožujka, a Capcom će nam do tada sigurno pripremiti još koji trailer.

Razvojni tim: Capcom

Žanr: Akcijska igra

Platforme: PC, PS4, Xbox One

Datum izlaska: 8. ožujak 2019.

Disco Elysium

Ima već neko vrijeme da se Humble Bundle osim prodavanja igara bacio u izdavaštvo, a 2019. godina će biti prilično značajna za njih. Za vrijeme Kind Funny Games Showcase prikazali su šest naslova koje će izdati iduće godine. Među njima je bio Disco Elysium. Razvojni tim svoju igru opisuje kao spoj kriminalističke serije s policajcima u glavnoj ulozi i RPG-a. Bit ćete zaduženi za rješavanje prilično kompleksnog slučaja, a da bi vam to uspjelo morate ispitivati osumnjičenike i istraživati grad Revachol kako biste došli do odgovora. Naravno, možete birati koji ćete pristup odabrati i kakav ćete točno policajac biti. Iako službenog datum izlaska nije objavljen, u spomenutoj prezentaciji pisala je prva polovica iduće godine, pa bi bilo lijepo da tako i bude.

Razvojni tim: ZA/UM

Žanr: RPG

Platforme: PC

Datum izlaska: Prva polovica 2019.

Anthem

BioWare se posljednjih nekoliko godina nije baš usrećio. Dragon Age: Inquisition oduševio je kritičare puno više nego igrače, dok je Mass Effect: Andromeda bila dosta loše prihvaćena i od jedne i od druge strane. Zbog toga, kao i običaja Electronic Artsa da nakon onoga što oni smatraju neuspjehom zatvaraju vrata studija, se nadamo da će njihova nova igra bolje proći. Anthem je od prve najave izgledao veoma dobro, no kada se ispostavilo da se radi o kooperativnoj akcijskoj igri u stilu Destinyja s mnogo većim naglaskom na priči, entuzijazam je lagano splasnuo. Ipak, vidi se da se razvojni tim zbilja trudi napraviti što bolju igru. Prije izlaska konačne verzije igrači će je dobiti priliku isprobati – najprije putem alfa testiranja, a zatim oni koji plaćaju Origin Access pretplatu moći će isprobati demo. U ovoj akcijskoj igri s pogledom iz trećeg lica oni koji su spremni uskočiti u odijela zvana Javelin nastojat će obraniti ostatke čovječanstva od raznih prijetnji. Konačna verzija stiže krajem veljače i držimo fige da bude dobra.

Razvojni tim: BioWare

Žanr: RPG, akcijska igra

Platforme: PC, PS4, Xbox One

Datum izlaska: 22. veljače 2019.

Psychonauts 2

Nakon prilično uspješne kampanje na servisu Fig prije gotovo tri godine su Double Fine i Tim Schafer skupili dovoljno sredstava za razvoj dugo očekivanog nastavka na veoma šarmantni akcijski platformer. Psychonauts 2 nastavlja tamo gdje je original stao - Raz je postao službenim članom ove tajne udruge koja slaže ono što nije baš najbolje posloženo u ljudskim glavama. Ipak, zbog nepoznate prijetnje su se ostali članovi zajedno s glavnim junakom morali sakriti, a na njemu je da otkrije tko spletkari i želi uništiti organizaciju iznutra. Prvi pošteni trailer smo nakon nekog vremena dobivanja mrvica imali priliku pogledati za vrijeme dodjele nagrada The Game Awards i možemo reći da svijet i likovi izgledaju dražesno kao i u originalu. Gospodin Schafer se nije izjasnio oko točnog datuma izlaska, no izgledno je da ćemo igru konačno dobiti u 2019. godini.

Razvojni tim: Double Fine

Žanr: Avantura, platformer

Platforme: PC, PS4, Xbox One

Datum izlaska: 2019.

Void Bastards

Što dobijete kad spojite izgled stripova, FTL: Faster Than Light, BioShock i System Shock 2? Razvojni tim Blue Manchu kaže da je odgovor njihova igra Void Bastards. Zaduženi ste za grupu zatvorenika koja želi pobjeći i mjesta poznatog kao Sargasso Nebula. Osim što morate precizno pucati, tim želi i da taktizirate kako bi što duže poživjeli i izbjegli brojne opasnosti koje se ovdje kriju. Nedavno su članovi razvojnog tima IGN-u prikazali 18 minuta gameplayja i čitava stvar u pokretu čini se dosta zanimljiva. Iako točnog datuma još nema, kao potencijalni okvir izlaska spominjao se početak iduće godine, pa neće trebati dugo da sami provjerimo što je ovaj tim zamutio.

Razvojni tim: Blue Manchu

Žanr: Akcijska igra, strategija

Platforme: PC, Xbox One

Datum izlaska: početak 2019.

The Sinking City

Hoće li 2019. godina biti ta kada neki razvojni tim uspješno pogodi atmosferu H. P. Lovecrafta? Ne znamo, ali nam se čini da The Sinking City izgleda kao da bi možda mogao to napraviti. Ove je godine pokušao Cyanide Studio koji je djelomično zadovoljio ljubitelje jezivih djela tog autora, dok će se iduće u tome okušati Frogwares. Ovaj je razvojni tim nekim igračima poznat po raznim avanturama Sherlocka Holmesa, pa će možda uspješno oživjeti i svijet nekog drugog autora. I u ovoj igri bit ćete istražitelj, ali u gradu koji je djelomično pod vodom i koji je obavijen raznim nadnaravnim pojavama. Ako uspijete zadržati zdrav razum, možda ćete saznati što se događa s ostatkom stanovnika Oakmonta, ako ne, možete biti ludi zajedno s njima.

Razvojni tim: Frogwares

Žanr: Horor avantura

Platforme: PC, PS4, Xbox One

Datum izlaska: 2019.

Stotinjak drugih igara koje nismo spomenuli

Bez mnogo pretjerivanja, ako se bacite u istraživanje, sigurno ćete naći velik broj naslova koji izgleda privlačno. Ideja, izgled, gameplay, nešto što bi moglo zaintrigirati, 2019. godina izgleda pomalo zastrašujuće po broju naslova koje nas čekaju. Sigurno smo promašili igre koje su vama zapele za oko, pa slobodno podijelite one koje smo propustili. Ako ste zainteresirani, nedavno se pojavila lista igara koje su se našle na popisu želja velikog broja korisnika na Steamu, što je solidan način za proučiti i ono što ste vi možda propustili.

Jest da se radi o igrama koje su samo za PC, ali trenutno nema neki veliki broj ekskluziva za konzole koje su najavljene za iduću godinu (Crackdown 3 i Gears of War 5 za Xbox One, Days Gone i Judgement za PS4, Nintendo uvijek ima svoju lojalnu publiku). Isto tako, neki su izdavači i timovi najavili kako će njihove igre, barem ograničeno vrijeme, biti ekskluzive za Epicovu trgovinu, pa treba i to imati na umu kod pretraživanja Valveovog servisa. U svakom slučaju, čini se da nas čeka zabavna godina i nadamo se da će takva i biti. Prije toga se možemo malo odmoriti ili odigrati ono što smo propustili ove godine dok sredinom siječnja igraća industrija opet ne živne.