Tekstovi pjesama sve su jednostavniji i sve se više ponavljaju

"Around the world, Around the world, Around the world...", i tako ukupno 144 puta. Krenuvši tragom pjesme Daft Punka austrijski i njemački istraživači otkrili su da stihovi pjesama na engleskom jeziku postaju sve više ponavljajući i jednostavniji i da taj trend traje već barem 40 godina.

Sve manje riječi

Eva Zangerle i kolege sa Sveučilišta u Innsbrucku analizirali su tekstove 12.000 rap, country, pop, R&B i rock pjesama na engleskom jeziku, odnosno 2400 pjesama po žanru, objavljenih između 1980. i 2020.

Analiza je pokazala kako su tekstovi s vremenom postajali sve jednostavniji i lakši za shvatiti te da se broj različitih riječi korištenih unutar pjesama smanjio, osobito u rap i rock pjesmama. S druge strane, primjećuju istraživači, od 1980. do danas u rap pjesmama se povećao broj riječi s tri ili više slogova.

Zvučne kulise

Pa iako je u rap pjesmama povećana upotreba duljih riječi, opći porast u ponavljanju stihova pjesama u više žanrova doveo je do toga da tekstovi postaju sveukupno sve jednostavniji i jednostavniji.

Ovaj trend prema jednostavnijim tekstovima mogao bi odražavati promjene u načinu na koji se konzumira glazba; povećanje broja pjesama koje se puštaju kao pozadinska kulisa jedna je od takvih promjena.

Emocije i osobnost

Tekstovi s vremenom postaju sve emocionalniji i osobniji, zamjećuju autori u radu koji objavljuje Scientific Reports. Upotreba emocionalno pozitivnih i negativnih riječi povećala se tako u rap pjesmama, dok je upotreba emocionalno negativnih tekstova porasla u pjesmama R&B, pop i country žanrova. Uz to, u svim žanrovima uočen je porast upotrebe riječi povezanih s ljutnjom.

Autori su istražili dinamiku tekstova zapadne popularne glazbe tijekom pet desetljeća u pet žanrova Eva Zangerle i sur.

Dodatne analize pregleda 12.000 tekstova pjesama na internetskoj platformi za tekstove pjesama Genius otkrile su kako se tekstovi starijih rock pjesama obično gledaju više od novijih, ali i da se istovremeno tekstovi novijih country pjesama obično gledaju više od onih starijih.

Trend repetitivnosti

Autori su istražili dinamiku tekstova zapadne popularne glazbe tijekom pet desetljeća u pet žanrova, koristeći širok skup deskriptora teksta, uključujući lirsku složenost, strukturu, emocije i popularnost.

Emotion-to-Music Mapping Atlas (EMMA): sustavno organizirana online baza podataka Eva Zangerle i sur.

Otkrili su da su tekstovi pop glazbe s vremenom postali jednostavniji i lakši za razumijevanje: ne samo da se smanjuje leksička složenost tekstova smanjuje pa stihovi imaju sve siromašniji vokabular, nego se pritom pojednostavljuje i njihova strukturna složenost pa se pjesme sve više oslanjaju na repetitivnost pojedinih rečenica, riječi ili čak slogova.

Negativni osjećaji

Rezultati ovog rada u skladu su s nekim ranijim istraživanjima. Tako je analiza 6150 pjesama s Billboardovih top lista od 1951. do 2016. pokazala kako se u njima sve manje spominju pozitivni osjećaji poput radosti ili samopouzdanja, a sve se češće pjeva o negativnim osjećajima, ljutnji, gađenju ili tuzi.

Analiza tekstova 10 najpopularnijih pjesama s US Hot 100 ljestvica na kraju godine između 1980. i 2007. otkrila je pak povećanje količine riječi koje se odnose na osobu, poput "ja" ili "moje" te riječi koje ukazuju na antisocijalno ponašanje, naprimjer "mrziti" ili "ubiti", dok se istovremeno smanjio broj riječi povezanih s društvenim interakcijama ("razgovor", "prijatelj") i pozitivnim emocijama kao što su ljubav ili ljepota.

Skupovi podataka generirani i analizirani tijekom ove studije dostupni su na Zenodu, a na Internetu se može pronaći i izvorni kod korišten u analizi.