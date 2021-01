Immortals Fenyx Rising dobio prvi DLC, demo više nije ekskluziva za Stadiu

Posljednja igra koju je Ubisoft izdao u 2020. godini bila je Immortals Fenyx Rising, a budući da su prije toga izdali dvije velike igre s otvorenim svijetom (Watch Dogs Legion i Assassin's Creed Valhalla) vjerojatno ju je većina igrača zaobišla. Ipak, radi se o izuzetno zabavnom iskustvu u kojem je Ubisoft zadržao svoje standardne filozofije, ali konačno dodao i nešto drugačije.

Svaki put kad se Immortals spomene igru se opisuje kao kombinaciju The Legend of Zelda: Breath of the Wild i Ubisoftovim mehanikama. Rezultat je akcijska igra u šarenom svijetu sa šaljivom pričom inspiriranom grčkom mitologijom i gameplayjem koji nije revolucionaran, ali koji je dovoljno raznolik da u nešto više od 20 sati glavne radnje ne prestaje biti zabavan.

Kao i za sve svoje druge igre, Ubisoft unaprijed zna DLC planove, pa su danas izdali prvi od tri dodatka koje će Immortals Fenyx Rising dobiti. Iza DLC-a A New God kriju se posebni izazovi koje su bogovi za vas smislili, a posjetit ćete i Olimp.

Osim toga, Ubisoft je objavio da svi sada mogu preuzeti i demo verziju koja je bila ekskluziva za Google Stadiu. Demo se odvija na posebnom arhipelagu i uključuje quest koji demonstrira sve što od ostatka igre možete očekivati: borbu, istraživanje i zagonetke uz naraciju priče. Ponuda vrijedi za sve platforme na kojima je igra izašla (PC putem Uplayja, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S), a više se možete informirati ovdje.

Immortals Fenyx Rising će do kraja prve polovice 2021. godine dobiti još dva veća dodatka. Prvi, imena Mythes of the Eastern Realm, pratit će novu priču i novog junaka imena Ku, koja je inspirirana kineskom mitologijom, a drugi se vraća u Grčku, samo što će The Lost Gods ubaciti još jednog novog heroja, Ash, i promijeniti perspektivu i borbu u top-down akciju. Ako imate još pitanja vezanih uz igru, službene stranice kriju odgovore.