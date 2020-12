Immortals Fenyx Rising i hrpa drugih igara koje su uprvo izašle

Ako nestrpljivo čekate 10. prosinac, kada izlazi Cyberpunk 2077, i želite skratiti vrijeme ili ste samo željni novih igraćih iskustava, četvrtak je donio jednu igru poznatog izdavača uz cijeli niz manjih igara za koje ste možda i čuli. Od akcijskih igara, strategija i metroidvanija, do kooperativne zabave i simulacija, može se pronaći svašta, pa proučite popis i bacite oko na trailere, možda ćete naći nešto za sebe.

Immortals Fenyx Rising

Ubisoft je već doktorirao na igrama s otvorenim svjetovima u kojima ćete provesti brojne sate ako želite istražiti sve što oni imaju za ponuditi, ali je za Immortals Fenyx Rising malo promijenio formulu. Igra koja je prije nekoliko godina najavljena kao Gods & Monsters prati junaka i junakinju u antičkoj Grčkoj, a priču prožetu humorom velikim dijelom prenose Zeus i Prometej. Na vama je da spasite svijet, a to ćete raditi u stilu koji spaja ono po čemu je poznat Ubisoft uz ideje koje je Nintendo imao za The Legend of Zelda: Breath of the Wild. U odnosu na druge njihove serijale, ovo je ipak iskustvo manjeg opsega, a kritičarima se u velikoj mjeri dopada ovaj smjer. Igru možete nabaviti za PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Switch, a svi detalji nalaze se ovdje.

Haven

S razvojnim timom The Game Breakers upoznali smo se prije par godina kada su napravili spoj akcije, bullet hella i boss rusha imena Furi. Za svoj drugi projekt su zamijenili nasilje s ljubavlju i odlučili ispričati priču o mladom paru koji je zapeo na nenastanjenom planetu. Da li je ljubav zbilja jača od svega, pita se razvojni tim, a na vama je da kroz igru doznate odgovor na to pitanje. Haven povezuje žanrove RPG-a i avanture, a možete igrati sami ili s partnerom, ali u lokalnom kooperativnom modu. Oni koji igraju na Steamu mogu pokušati i kroz Remote Play Together. Igrači koji su već stigli napisati svoje mišljenje zadovoljni su, a i kritičarima se igra dopada. Službene stranice kriju više informacija, a Haven trenutno možete nabaviti za PC, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S, dok će verzije za PS4 i Switch stići u prvom kvartalu iduće godine.

El Hijo - A Wild West Tale

Prošlo je više od godine dana otkad su nam razvojni timovi Honig Studios i Handy Games pokazali svoj vestern koji umjesto puno pucnjave ima puno šuljanja i umjesto kauboja u glavnoj ulozi ima dječaka. El Hijo - A Wild West Tale prati dječaka koji na raspolaganju ima samo svoju praćku i snalažljivost u izbjegavanju opasnih neprijatelja koji stoje na putu između njega i majke. Tim je pripremio razne zagonetke i šašave protivnike u avanturi u kojoj nema nasilja, nego ometanja protivnika raznim igračkama. Svi koji žele pomoći ovom šestogodišnjaku da pronađe svoju majku zasad mogu to napraviti samo na PC-u, a sve što je Handy Games objavio o svojem projektu možete pročitati na ovim stranicama.

Per Aspera

Igrači su kroz strateške igre i simulacije kolonizirali razne lokacije i stvarali svakakve gradove, a kroz novu igru tog tipa pokušat ćete to uspješno napraviti na Crvenom planetu. Per Aspera vas šalje na Mars gdje je čovječanstvo već imalo brojne neuspjele pokušaje kolonizacije, no sada kada će taj zadatak biti u vašim rukama, stvari moraju biti uspješne. Naći ćete se u ulozi AI svijesti AMI i pripremiti planet za kolonizaciju. Tiön Industries pripremio je velik broj kompleksnih opcija za taj posao, od resursa, izgradnje i istraživanja novih tehnologija, do stvaranja odnosa s ljudima koji ovise o vama i otkrivanja raznih misterija. Uz kampanju u kojoj su glasove posudili poznati glumci, možete svoju idealnu koloniju stvoriti u Sandbox modu. Kritičari su oduševljeni igrom, pa ako želite sami isprobati, na raspolaganju vam je PC verzija. Sve ostale detalje pronaći ćete ovdje.

Tinkertown

Tim Headup je posljednjih nekoliko godina prilično zaposlen izdavanjem igara drugih timova, da bi danas igračima ponudili svoj uradak imena Tinkertown.Više od deset godina i bavili su se izradom portova i izdavanjem nezavisnih igara visoke kvalitete za koje su zaslužni drugi timovi, ali je sada na red došlo izdavanje igre njihovog internog studija i to putem Early Accessa. Za Tinkertown kažu da je to ostvarenje ideje koju imaju od početka partnerstva s tvorcima hita Terraria, a kod razvoja su na umu imali poštovanje prema tom žanru, kao i ljubav prema kraljevstvu Hyrule. Rezultat je šareni sandbox naslov s izgledom starih 16-bitnih RPG-ova. Osim što možete igrati sami, možete pozvati i prijatelje da se s vama zabavljaju u multiplayeru, a konačna verzija bit će spremna za par mjeseci uz nešto novog sadržaja i boljim balansom sustava. Zasad je najavljena samo PC verzija, pa bacite oko na službene stranice i Steam ako ste zainteresirani.

PHOGS!

Želite li nešto šareno, kooperativno i blesavo za sve uzraste PHOGS! bi mogla biti igra koja će vas zanimati. Ova logička avantura prati dva psa koja dijele rastezljivo tijelo i moraju surađivati kako bi napredovali kroz raznolike staze. Bit Loom Games pripremio je 24 levela s brojnim izazovima i stvorenjima s kojima ćete se moći družiti, pa ako volite suradnju koja će povremeno rezultirati u humorističnim situacijama, možete se početi rastezati na PC-u, Switchu, Xboxu One i PlayStationu 4. Ako se želite zabavljati sami, psi Red i Blue nude i tu opciju, pa ćete upravljati s obje glave umjesto samo s jednom. Tim je sve informacije objavio na šarenim službenim stranicama, pa ćete tamo dobiti odgovore na pitanja ako ih imate.

Morbid: The Seven Acolytes

Ako vam je sve do sada bilo pretjerano veselo i nedovoljno krvavo, imamo nešto i za vas. Iza imena Morbid: The Seven Acolytes krije se akcijska igra za koju su timu glavni uzori bili H.P. Lovecraft, David Cronenberg i souls-like žanr. Vaša titula je "posljednji Striver of Dibrom", a vaša zadaća je poraziti titularne Seven Acolytes i spasiti kraljevstvo od njihove makljaže. Ova izometrijska akcijska igra će pružiti hrpu krvavih i brutalnih susreta s običnim neprijateljima, mini-bossevima, bossevima i izazovima, a uz to je tim pripremio kompleksan i intrigantan svijet o kojem ćete više otkrivati kroz istraživanje i interakcije s NPC-jevima. Morbid je dostupan za PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch, a za trailer ćete se morati zaputiti na YouTube zato što je neprimjeren za maloljetnike. Sve ostalo potražite ovdje.

Creeper World 4

Ljubitelji tower defense žanra vjerojatno su upoznati sa serijalom Creeper World, a ako ste čekali novi uradak tima Knuckle Cracker, danas ste ga dočekali. U Creeper World 4 ćete se opet morati braniti od nezaustavljive tekućine, ali po prvi put u serijalu u 3D-u. Uz to, tim je poboljšao izgled, promijenio mehanike izgradnje i ubacio podršku za stvaranje vlastitih jedinica. Nakon što pređete kampanju i riješite priču, možete uskočiti u Custom mape ili rješavati dnevne izazove u kojima se nadmećete s drugim igračima putem online ljestvica. Ovisno o tome koliko želite da vam igra bude teška, možete birati između pauziranja gameplayja i davanja naredbi ili u stilu RTS-ova. Knuckle Cracker ima stranice na kojima možete pročitati više o njihovim prijašnjim igrama, dok ćete najnoviju pronaći na Steamu gdje možete preuzeti i demo verziju prije kupovine.

Startup Panic

tinyBuild je još jedan nezavisni izdavač koji je u proteklih nekoliko godina izdao naslove u raznim žanrovima, a najnoviji je još jedna simulacija imena Startup Panic. Na njoj je mali tim iz Indonezije radio protekle četiri godine, a njihova prva igra od danas je dostupna svim igračima putem PC-a i mobilnih uređaja. Na službenim stranicama stoji opis koji kaže da se radi o ležernoj simulaciji u kojoj ćete pokušati napraviti svoju društvenu mrežu. "Ovisno o tome kako igrate možete postati milijarder ili ostati bez svog novca", kaže ekipa iz Algorocksa. Ako ste zainteresirani za računalnu verziju, igra se prodaje isključivo putem Epic Games Storea, dok ćete verzije za iOS i Android pronaći u odgovarajućim trgovinama.