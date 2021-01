Indie Dandara besplatan u Epic Games Storeu, Epic objavio impresivne podatke o poslovanju u 2020.

Novi četvrtak, nova besplatna igra u Epic Games Storeu. Nakon što su svima ponudili da strateški pokušaju zavladati svemirom kroz Galactic Civilizations III, Epic se vratio u indie vode uz akcijsku igru i malo drugačiju metroidvaniju imena Dandara. Razvojni tim Long Hat House pripremio je 2D platformer u kojem se posebno ističe kretanje i skakanje po svim površinama, a uz to je svijet koji ćete istraživati zanimljiv.

Istoimena junakinja mora osloboditi i vratiti ravnotežu u svijet koji je tim dodatno proširio kroz Trials of Fear izdanje koje se dijeli. Uz osnovnu igru, dodali su novi element u priču, podesili kontrole i doradili sustav kretanja koji se najviše ističe. Kao i sve ostale ponude, ova vrijedi do sljedećeg četvrtka u 17 sati, pa se zaputite na ove stranice ako je želite dodati u kolekciju. Nakon toga slijedi još jedan indie, For the King, pa ćemo vas podsjetiti kad za to bude vrijeme.

Već kad smo kod besplatnih igara, Epic se u službenom blogu pohvalio za veoma uspješnu 2020. godinu. Popularnost njihovog launchera i Epic Games Storea rastu, što je bilo za očekivati s obzirom na to koliko su igara podijelili. Pripremili su infografiku u kojoj stoji da je 160 milijuna PC igrača nešto kod njih kupilo, a u prosincu su imali čak 56 milijuna aktivnih korisnika. Igrači su potrošili više od 700 milijuna američkih dolara, a od toga je 265 milijuna otišlo na igre drugih izdavača, dok su Epicove igre (Fortnite) zaslužne za preostali 435 milijuna američkih dolara.

Uz to, spomenuli su naravno i besplatne igre koje su dijelili. Tijekom 2020. godine igrači su svoju kolekciju mogli proširiti s čak 103 igre, koje bi po punoj cijeni koštale nešto više od 2400 američkih dolara, a preuzeto je čak 749 milijuna primjeraka raznih igara. Za kraj su stavili kojih je deset igara na njihovom servisu bilo najpopularnije, a popis ne iznenađuje - GTA V (koji su dijelili besplatno i koji im je srušio servere), Fortnite i nekoliko drugih ekskluziva.

Sada se mogu okrenuti novoj godini, a planove su objavili. Žele da developerima bude što lakše izdati igre u njihovoj trgovini, kao što žele olakšati korisnicima kod kupovine. Trenutno rade na poboljšanjima za popis želja, ubacivanju achievementa, promjenama na društvenom aspektu aplikacije i profilima za igrače, a možda konačno ubace i mogućnost kupovanja više igara odjednom. Svi koji žele pratiti na čemu rade mogu pogledati njihov službeni Trello, ali već neko vrijeme nema konkretnih datuma za implementaciju novosti, tako da je to samo informativno. Epic se zahvalio svima na podršci, igračima i developerima, i poručuju da imaju nekoliko iznenađenja za 2021. godinu, uz brojne nove igre koje će na njihov servis stići. Ako ovako nastave, sigurno će im i ova godina biti dobra, a Epic ekskluzive, koliko god se igrači koji koriste samo Steam bunili, neće sigurno prestati biti praksa.