Izašao posljednji DLC za Assassin's Creed Odyssey

Ubisoft je za posljednja dva nastavka u popularnom serijalu odlučio promijeniti formulu i umjesto čistokrvnih akcijskih naslova je ubacio RPG elemente. Assassin's Creed Origins, koji je prvi put istražio antički period čovječanstva, bio je prilično dobro prihvaćen, a kao što je do sada poznato s Ubisoftovim igrama, što dulje je neka od njih u prodaji to imaju više vremena za je popraviti i dovesti u stanje koje igračima odgovara.

Assassin's Creed Odyssey bio je prilično dobar po izlasku, ali je već i prije dostupnosti originalne igre bilo poznato koji će dodaci za nju izaći. Iako ovaj serijal obično svake godine ima novi nastavak, ovo je drugi put u njegovoj povijesti da se to neće dogoditi. Prvi put je bio kada su izdavač i razvojni tim razjarili igraću zajednicu kroz Syncidate, a ovog su puta zaključili da imaju nešto dobro što ne bi nužno trebalo toliko musti, što znači da je najnoviji DLC za igru, zasad, posljednji.

Ubisoft svoje DLC planove najavljuje obično mjesec dana prije izlaska same igre, tako da smo u rujnu prošle godine već znali otprilike što nas čeka. Dvije velike ekspanzije uz mjesečne dodatke bio je plan, koji je sada priveden kraju. Alexios i Cassandra su istražili cijelu Grčku i arhipelag, a u najnovijem DLC-u su imali prilike kroz dvije epizode vidjeti kako bi taj misteriozni svijet grčkih bogova izgledao. Nakon raja i Atlantide, sada imaju prilike vidjeti gdje su stvari pošle po krivu i mogu pomoći čovječanstvu da opstane.

Prema recenzijama koje su izašle, tim je uspješno zaokružio priču, pa svi oni koji su čekali kompletiranu verziju se imaju čemu veseliti. Assassin's Creed Odyssey izašao je početkom listopada prošle godine za PC, PS4 i Xbox One i po prvi put propisno implementirao neke RPG elemente i zadržao one na koje su ljubitelji serijala navikli. Iako je, barem prema službenim najavama, ove godine serijal na pauzi, igrači će dobivati mjesečne nadogradnje kroz nove misije, izazove i opremu. Ubisoft nije još rekao kako će to točno izgledati, ali ako ste uložili vrijeme i novce u Odyssey, bacite oko na službene stranice za dobivanje informacija čim stignu.