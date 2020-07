Još dvije besplatne igre i ljetni popusti u Epic Games Storeu

Kao i svakog četvrtka, i ovog možete u svoju kolekciju na Epic Games Storeu dodati nove igre, a uz to je Epic pokrenuo i svoju verziju Summer Salea. Najprije besplatne stvari.

Od dvije igre koje se nude sljedećih tjedan dana svakako je poznatija avantura razvojnog tima Fullbright. Tacoma će vas odvesti na svemirsku postaju na kojoj je nešto jako pošlo po krivu, a vi ćete istraživati interakcije između članova posade i otkrivati tajne koje istoimena postaje krije.

Uz nju, dijeli se akcijska hack and slash igra imena Next Up Hero. Odaberete jednog od likova koji se nudi i krećete na čišćenje tamnica, skupljanje opreme i leveliranje. Osim što možete igrati sami, nudi se i kooperativni mod, a svi koji završe mogu dizajnirati svoje tamnice i dijeliti ih s drugima, isprobavati veće težine i levelirati sve heroje.

Idućeg tjedna ćete moći preuzeti tri indie igre, a kao i inače, već sada znamo koje su. Akcijski platformer inspiriran serijalom Mega Man, 20XX, rogue-like RPG s pogledom iz prvog lica Barony i glazbena avantura Superbrothers: Sword & Sorcery EP.

Za kraj je preostalo spomenuti Epicov Summer Sale koji će trajati do 6. kolovoza i nudi popuste do 75 posto na solidan broj igara. Ako još uvijek imate kupon u vrijednosti od 10 eura od prethodne rasprodaje, možete ga iskoristiti sada. Privlačne ponude uključuju Control za 29,99 eura, Assassin's Creed Odyssey za 19,79 eura, Borderlands 3 za 29,99 eura, Anno 1800 za 23,99 eura, The Outer Worlds za 29,99 eura, Metro Exodus za 17,99 eura, Hades za 16,79 eura, Journey To The Savage Planet za 17,99 eura i Outer Wilds za 13,64 eura. Ostatak ponude možete proučiti na ovim stranicama.