Jump Ship je u dva tjedna postao jedan od najpoželjnijih nadolazećih naslova na Steamu

Kvalitetne kooperativne igre su oduvijek bile među traženijim naslovima, što potvrđuju i nedavni Helldiversi II, koji iako i dalje iznimno bugoviti, privlače stotine tisuća igrača svakodnevno, a ove godine će ovaj žanr postati bogatiji za još jednog predstavnika. Riječ je o SF kooperativnoj pucačini Jump Ship koja posuđuje dosta toga iz postojećih naslova kao što su Starfield, No Man's Sky, pa čak i FTL, obzirom da uz napucavanje na površinama planeta, donosi svemirsko nadmudrivanje brzim brodovima, pri čemu će četveročlana ekipa upravljati njegovim raznim sustavima.

Kako kažu autori, Jump Ship je čistokrvno PvE iskustvo koje igračima pruža glatko prebacivanje između unutrašnjosti brodova i eksterijera, a krasi ga i besklasni sustav, pa će svaki igrač moći obavljati sve moguće radnje, poput upravljanja topovima, navigacijom, popravcima ili bilo kojim drugim važnim elementom brodova. Timski rad je ključan za uspjeh i pobjedu, no oni koji ipak preferiraju samostalni napredak neće biti uskraćeni, iako će im isti vjerojatno biti nešto sporiji.

Obzirom na odziv i pozitivne reakcije igrača, izgleda da su veterani Mojanga i Hazelighta okupljeni pod imenom Keepsake Games u potpunosti pogodili želje igrača. Naime, u samo tjedan dana od 3. travnja kada su stranice igre otvorene na Steamu, Jump Ship je na liste želja stavilo 100.000 igrača, da bi početkom tjedna to napravilo njih preko 30.000 u samo jednom danu, čime je do današnjeg dana brojka od 200.000 duša koje su bacile oko na njega zasigurno debelo premašena. Sve što autori obećavaju zvuči vrlo primamljivo, a kako to izgleda u praksi ćemo, prema postojećem planu početka programa ranog pristupa, provjeriti do kraja godine.