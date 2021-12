Kampanja Halo Infinitea i Destiny 2 najtraženiji na Steamu (6.12. - 12.12.)

Nešto manje od mjesec dana nakon izlaska free-to play multiplayera Halo Infinitea kojeg je ekipa na Steamu ocijenila uglavnom pozitivno, Xbox Game Studios i 343 Industries su nam isporučili kampanju spomenutog naslova. Za razliku od besplatnog međuljudskog napucavanja, solo igranje se ipak plaća, i to nemalih šezdesetak eura, što sudeći po prošlotjednoj ljestvici na spomenutom servisu, nije odvratilo fanove od peglanja kartica.

Halo Infinite (Campaign) nas ponovo stavlja u čizme prokušanog ratnika Master Chiefa nakon događaja iz Haloa 5. Borbena flota UNSC-a je teško oštećena, a obzirom na prijetnju novih nemilosrdnih ratnika, The Banished, koji pokušavaju popraviti prsten Halo, glavni junak će ponovo morati uzeti pravdu u svoje ruke i preuzeti kontrolu nad najvećom prijetnjom koju je galaksija ikad vidjela. Prema prvim osvrtima i ocjenama, solo kampanja je zadovoljila očekivanja i u verziji za PC prosječna ocjena je trenutno 82 posto, dok je ona za Xbox X/S sasvim očekivano nešto viša - 87 posto.

Osim Haloa, na Steamovu ljestvicu se ponovo ugurao Destiny 2, poglavito zahvaljujući Destiny 2: Bungie 30th Anniversary Packu koji donosi novu instancu, oružja, te gomilu kozmetičkih predmeta inspiriranih tridesetogodišnjim radom Bungiea što je nešto što igračima ne treba, no popunit će vrijeme do izlaska ekspanzije The Witch Queen. Spomenuta je na opće razočaranje odgođena sa studenog ove u veljaču iduće godine, no kako Destiny 2 okuplja oveću zajednicu koja je gladna novih sadržaja, tako ne čudi da je posebno izdanje Destiny 2: The Witch Queen Deluxe (predbilježba) + Bungie 30th Anniversary Bundle po prodaji odmah iza Halo Infinitea, iako mu je cijena prilično paprenih stotinjak eura.