Kingdom Come: Deliverance 2 će nakon izlaska dobiti tri ekspanzije i niz besplatnih poboljšanja

Nadolazeći Kingdom Come: Deliverance 2 obećavajući je RPG koji će autori sadržajno obogatiti nakon izlaska na tržište, zakazanog za 4. veljače

Kingdom Come: Deliverance 2 stiže za dva tjedna, a kako bi dodatno podgrijali atmosferu, autori su objavili velike planove vezane uz sadržaj nakon izlaska. Premda je prethodnik imao brojne tehničke probleme, pokazao je veliki potencijal i osvojio igrače zahvaljujući realizmu i prekrasnom, masivnom srednjovjekovnom svijetu punom avantura na svakom koraku.

Nastavak nastavlja tradiciju, smještajući nas u Europu tijekom 15. stoljeća, gdje će mladić po imenu Henry krenuti ususret svojoj sudbini kroz razgovore, susrete sa zanimljivim osobama i brojne borbe. Uz glavnu kampanju, autori su najavili tri ekspanzije koje će biti dostupne pojedinačno ili kao dio Gold Edition paketa za one koji planiraju dublje zaroniti u svijet igre.

Prva ekspanzija, Brushes with Death, stiže tijekom ljeta i donosi priču o enigmatskom umjetniku sumnjive prošlosti. Na jesen, Legacy of the Forge omogućit će igračima da postanu vrhunski kovači zahvaljujući obiteljskom naslijeđu, dok će nas krajem godine Mysteria Ecclesia odvesti u manastir Sedlec prepun tajni i intriga. Uz ove plaćene dodatke, planirane su besplatne nadogradnje koje uključuju hardcore način igranja, utrke konja i mogućnost prilagodbe izgleda glavnog junaka prema željama igrača.