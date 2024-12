Kingdom Come: Deliverance 2 stiže tjedan dana ranije od prethodnog plana

Kingdom Come: Deliverance je svojevremeno dobio prilično solidne ocjene kritike koja je hvalila robusnost srednjovjekovnog svijeta i priču, no opći dojam je bio narušen nekim nespretnim mehanikama i tehničkim nedostacima koji su iskakali svako malo. Ipak, prodaja i pozitivne reakcije igrača su natjerale ekipu Warhorse Studiosa na izradu nastavka kojeg smo izvorno trebali već igrati, no tijekom ljeta je došlo do odgode i kao novi datum zakazan je 11. veljače.

Novom objavom, autori su ponovo promijenili datum izlaska, no ovaj put nije riječ o odgodi, već će Kingdom Come: Deliverance 2 stići na tržište tjedan dana ranije – 4. veljače. Daleko od toga da je do promjene datuma došlo jer razvoj igre ide bolje od očekivanog i ne treba biti posebno mudar u traženju razloga zbog čega su povukli ovaj potez.

Naime, veljača iduće godine je prekrcana hitovima i Kingdom Come: Deliverance 2 jednostavno žuri kako bi privukao što više potencijalnih kupaca. Primjerice, 11. veljače stiže nam veliki Civilization 7, tri dana nakon njega Assassin's Creed Shadows, u kojeg Ubisoft polaže mnogo nade, a i znamo da ovaj serijal okuplja gomilu sljedbenika.

Slažemo se, nije riječ o RPG-ovima, no već 18. veljače na tržište stiže Avowed, kojeg potpisuje provjerena ekipa Obsidiana, majstora ovog žanra, a nakon njega igrat ćemo i Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, kao i Monster Hunter Wilds. Dakako, kod nekih od navedenih naslova uvijek može doći do kraće ili duže odgode, no prema trenutnom rasporedu i na radost igrača, svi oni dolaze u veljači.