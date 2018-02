Koch Media od sada pod vlasništvom THQ Nordica

THQ Nordic, koji je do prije dvije godine bio poznat kao Nordic Games, objavio je kako je uspješno obavljena akvizicija njemačke kompanije Koch Media. U transakciji vrijednoj 121 milijun eura THQ Nordic je osigurao sve licence, razvojne timove i IP-ove koji su do sada bili u vlasništvu te njemačke kompanije.

To znači da su došli u posjed timova kao što su Volition, 4A Games i Dambuster Studios, a time i njihovih serijala Saints Row, Metro i Homefront. Uz to, u njihovom vlasništvu se sada nalazi i izdavač Deep Silver koji pomaže pri izdavanju nadolazećih naslova kao što su Shenmue 3 i Bloodstained: Ritual of the Night, a pomogli su i s izdavanjem novoizašlog RPG-a Kingdom Come: Deliverance.

Koch Media će nastaviti s radom pod istim imenom, a sudeći po nedavnim potezima THQ Nordica čini se da bi IP-ovi mogli biti u dobrim rukama. Već kad pričamo o tom izdavaču, možemo spomenuti da su odlučili da će se dvije nadolazeće AAA igre koje stižu iz njihovih studija odmah prodavati na GOG-u bez DRM zaštite, dok isto vrijedi i za manje nezavisne naslove.

Radi se o novoj igri u akcijskom serijalu Darksiders, zanimljivom novom akcijskom RPG-u Biomutant i strategiji This Is The Police 2. Ni jedna od ovih igara još nema datum izlaska, no čim one postanu dostupne igrači koji žele će ih moći kupiti na spomenutom servisu. GOG je veselu vijest objavio na svojim stranicama, pa možete pročitati službenu objavu ako vas zanima.

Sve u svemu, izgleda kako bi 2018. godina mogla biti veoma dobra za THQ Nordic, a budući da sad posjeduju velik broj zanimljivih IP-ova nadamo se da će to tako i biti.