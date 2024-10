Kreatori zloglasnog The Day Beforea ponovno love u mutnom?

Kada je lažno promovirani The Day Before prošle godine neposredno po izlasku uklonjen sa Steama, činilo se da su sumnjivom rusko-singapurskom developeru dani odbrojani.

Međutim, Fntasticovci se očito ne predaju olako, pa su tako nedavno pokrenuli Kickstarter kampanju u svrhu financiranja igre zvane Escape Factory, a koja se već našla u središtu kontroverze.

Naime, rovareći po demo verziji igre, data mineri otkrili su da su developeri opet obilno koristili besplatne assete. Doduše, ovoga puta one preuzete s Unity Asset Storea, a ne Unreal Storea kao što je to bio slučaj sa skandaloznim The Day Beforeom.

Fntasticovci su na najnovije optužbe, naravno, još jednom reagirali u svojoj sada već prepoznatljivoj maniri – brisanjem nepoćudnih komentara na Steam forumu te blokiranjem krivovjernih pratitelja na društvenim mrežama.

Escape Factory na Kickstarteru je trenutačno uspio prikupiti tek 2319 od traženih 15 617 dolara, a ako vas zanima kako ovaj multiplayer co-op naslov izgleda u pokretu, trailer možete pogledati ovdje.