Krenula velika proljetna rasprodaja na Steamu

Uz pune ruke posla s novim Assassin’s Creedom i Split Fictionom, koji nam ovih dana oduzimaju svo slobodno vrijeme, Valve je odlučio pokrenuti svoju tradicionalnu proljetnu rasprodaju – Steam Spring Sale 2025. Rasprodaja je započela jučer, a trajat će do idućeg četvrtka, 20. ožujka.

Brzim pregledom uočili smo niz iznimno povoljnih ponuda za igre koje nam možda nisu u vrhu prioriteta, no s obzirom na izuzetno niske cijene, bilo bi ih šteta propustiti.

Primjerice, Battlefield 1 Revolution, koji se inače prodaje za 39,99 eura, sada košta samo 1,99 eura, jednako kao i kultna avantura Heavy Rain ekipe Quantic Dream ili Doom (2016). Po mnogima jedna od ponajboljih tycoon menadžerskih igara, Anno 1800, sada može biti vaša za 5,99 eura, što je popust od čak 90 posto u odnosu na uobičajenih 59,99 eura. Isti popust vrijedi i za Pathfinder: Wrath of the Righteous, The Walking Dead: The Telltale Definitive Series te strategiju u realnom vremenu CTA: Gates of Hell – Ostfront.

U svakom slučaju, u narednih tjedan dana obavezno posjetite Steam i pripremite kartice – trebat će vam!