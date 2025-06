Na Steamu pokrenuta velika ljetna rasprodaja svega i svačega

Nema dana da se na Steamu određeni broj igara ne nudi uz određeni popust, no igrači kojima se ne žuri mudro čekaju velike sezonske rasprodaje. Najpopularnija je dakako ona božićna, no ljetna, koja je ove godine startala s jučerašnjim danom, nimalo ne zaostaje po popularnosti. Steam Summer Sale 2025 trajat će dva tjedna, točnije do 10. srpnja, i koliko smo uspjeli zapaziti brzinskim pregledom, nudi neke primamljive popuste na igre na koje su mnogi bacili oko, no čekali su upravo ovakav događaj.

Ne moramo ni spominjati da se, kao i u ranijim rasprodajama, Grand Theft Auto V i Red Dead Redemption II nude po 14,99 eura, a posebno nam je drago vidjeti da je ista cijena važeća za Death Stranding Director's Cut koji je dobio na popularnosti zbog nastavka koji je jučer zaživio za PlayStation 5.

Još uvijek aktualan Cyberpunk 2077 platit ćete dvadesetak eura, što je, obzirom na količinu sadržaja i zabave, više nego pošteno, a zanimljivo je kako je i svježi RPG hit Clair Obscur: Expedition 33 već na popustu – doduše, 10 posto, ali bolje išta nego ništa. Dakako, neke igre dobile su i masivne popuste, poput, primjerice, Outlasta II koji ćete platiti ni dva eura, Jurassic World Evolutiona 2 koji je tri eura, koliko košta i Borderlands 3. Kompletnu ponudu potražite na stranicama Steama.