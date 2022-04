LEGO Star Wars: The Skywalker Saga je najprodavaniji naslov na Steamu (4.4. - 10.4.)

Svježa tjedna ljestvica prodajnih rezultata na Steamu je u znaku LEGO Star Wars: The Skywalker Sage, nove akcijske avanture u kojoj će podjednako uživati i stariji i mlađi igrači

Više od mjesec dana je Steamovom tjednom ljestvicom najprodavanijih vladao Elden Ring, posljednji projekt ekipe FromSoftwarea koji nas je oduševio otvorenim svijetom i opakostima koje su nas u njemu dočekale. Prošli tjedan su se stvari malo pomiješale obzirom da je spomenuti pao na treće mjesto, dok se na drugom našao Steam Deck, Valveova prijenosna konzola koja omogućava igranje igara iz kolekcije na Steamu, a prema svježim informacijama, prilagođenih je već sada više od dvije tisuće.

Doduše, Valve muku muči s isporukom jer su se igrači pomamili za spomenutom igračkom i ne stignu ih dovoljno sklepati, pa će na Steam Deck čak i oni koji su se predbilježili još prošle godine čekati još mjesecima.

Zvijezda tjedna je LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, novi projekt Warner Bros. Gamesa i TT Gamesa koji nas već godinama zasipaju raznim LEGO izdanjima namijenjenima širokom krugu igrača. Kako i sam naziv kaže, The Skywalker Saga će nam filmsku sagu obitelji Skywalker koju smo odgledali nemali broj puta u devet filmova koliko ih do sada ima, ispričati na interaktivan i zabavan način uz obilje humora koji je postao zaštitni znak serijala videoigara LEGO.

Na raspolaganju nam je preko 300 igrivih likova, stotinjak vozila, 23 planete koje ćemo istraživati i tako redom, a sudeći po prvim kritikama i mišljenjima igrača, developeri su i ovaj put pogodili ukus publike.