Little Nightmares II ima novi trailer i demo, prva igra se dijeli besplatno

Nastavak na veoma dobru horor indie igru Little Nightmares izlazi za manje od mjesec dana, a razvojni tim Tarsier Studios i izdavač Bandai Namco pripremili su nekoliko novosti. Za početak, dobili smo novi prikaz za Little Nightmares II koji obuhvaća stvari koje igrači mogu sami iskusiti u demo verziji igre. Evo kako to izgleda:

Spomenuti demo koji nastavlja zastrašujuće avanture i prati dječaka Mono kojem se pridružuje djevojčica iz originala, Six, trenutno je dostupan samo za konzolaške verzije igre, pa ga možete preuzeti ako ste zainteresirani za PlayStation 4, Xbox One ili Switch verziju igre. One koje zanima PC verzija morat će se strpjeti do izlaska konačne verzije.

Ako ste raspoloženi za nešto jezivo, a niste zaigrali original, sada ga imate priliku besplatno preuzeti putem službene trgovine izdavača. Ova je ponuda namijenjena samo PC igračima, pa ako ste zainteresirani, morate se registrirati i ostaviti svoje podatke na ovim stranicama. Budući da je navala bila velika, trenutno ključeva za aktivaciju na Steamu nema, ali promocija se nastavlja sutra i traje do 17. siječnja.

Little Nightmares II izaći će 11. veljače za PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch, a obuhvaća novu kolekciju "malih noćnih mora" u kojima će mali junaci pokušati mračne tajne koje krije Signal Tower. Kao i u originalu, posebno se ističe dizajn grozota koje vas naganjaju, kao i atmosfera, pa ako su vam takva iskustva inače napeta, imajte igru na umu. Sve ostale detalje o njoj možete pronaći na službenim stranicama.