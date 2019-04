Logička igra The Witness besplatna u Epic Games trgovini

Kao što nam je prije dva tjedna bilo najavljeno, šarenu 3D avanturu Slime Rancher je zamijenila logička igra The Witness što znači da imate dva tjedna za se zaputiti u trgovinu Epic Gamesa i besplatno je dodati u svoju kolekciju. Druga igra za koju je zaslužan Jonathan Blow izašla je sredinom siječnja 2016. godine i pokupila je odlične ocjene.

Ova logička igra šalje vas na otok veoma zanimljivog izgleda koji krije više od 500 zagonetki za razriješiti. Svako područje ima zadatke s pravilima koje sami morate dokučiti, a nakon što to napravite čekaju vas sve kompleksnije varijacije na temu. Otok možete istraživati po želji, ali će vam neka područja biti nedostupna dok ne riješite zagonetke koje će vam omogućiti da napredujete. Osim što su mozgalice dobro napravljene, igra i izgleda odlično, pa ako zapnete barem možete odmoriti i uživati u lijepim prizorima.

Kao i do sada, sve što vam treba za besplatno preuzimanje igre je korisnički račun Epic Gamesa, pa ako ga nemate možete ga napraviti ovdje. Promocija za The Witness traje do 18. travnja kada će je zamijeniti odličan akcijski RPG iza kojeg stoje tvorci Bastiona, Supergiant Games. Kada dođe do promjene, podsjetit ćemo vas, a do tada možete malo upregnuti mozak uz igru koja je trenutno besplatna.