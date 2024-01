Max Payne je uz RTX Remix daleko privlačniji, ali i nevjerojatno zahtjevan

Nedavno smo pisali o otvorenoj beti Nvidijinih alata RTX Remix namijenjenih talentiranim igračima koji su voljni okušati se u modificiranju igara. Kako smo spomenuli, alati olakšavaju modificiranje, ali ga ne automatiziraju u potpunosti i krajnji rezultat ovisi samo o trudu i volji samih moddera koji na njima rade.

Da stvar nije nimalo jednostavna svjedoči primjer Maxa Paynea, igre koja je napunila 22 godine i koja je uz RTX Remix dobila potpuno novo ruho, no cijena koju za to treba platiti je poprilično zastrašujuća. Naime, uz dodatak path tracinga, grafička kartica RTX 4080 koja ovu igru inače vrti na 800 do 1.400 FPS-a, broj sličica u sekundi pada na samo 65, dok potrošnja struje s uobičajenih 120W do 180W skače na 300W - govorimo o kartici koja košta preko 1.300 eura.

Prilično je jasno da u blagodatima RTX Remixa neće moći uživati svatko, no opet, sve ovisi o tome koliko je modder s njima zahvata izvršio i u kojoj mjeri. Možda će jednog dana igre dolaziti s opcijom automatskog kozmetičkog uljepšavanja omogućavanjem RTX Remixa u grafičkim postavkama, no kako stvari stoje, taj dan je još daleko i trenutno smo osuđeni na ručno instaliranje modova, no samo za starije igre i uz uvjet da posjedujemo dovoljno jak hardver.