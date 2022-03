Menadžerska strategija Cities: Skylines besplatna na Epic Games Storeu

Ukoliko ste propustili prethodne prilike da Cities: Skylines uvrstite u kolekcije, Epic Games Store vam pruža prigodu da to u narednih tjedan dana ispravite

Dok smo svojedobno kao referencu za igre na temu izgradnje i upravljanja gradom navodili SimCity, prije sedam godina se to promijenilo pojavom odličnog Cities: Skylinesa kojeg potpisuju Colossal Order kao developeri i Paradox Interactive kao izdavač. Spomenuti naslov se i u tjednima prije Nove godine na Epic Games Storeu nudio besplatno, no kako smo u to doba bili preplavljeni ponudom besplatnih igara, lako je moguće da su neki propustili prigodu da ga trajno uvrste u svoje kolekcije.

Kao i do sada, sve što je potrebno jest aktivan korisnički račun na spomenutom servisu i par klikova, a obzirom da ga i sami još uvijek ponekad zaigramo, topla je preporuka da to napravite čim prije. Cities: Skylines ranije ustaljenoj shemi izgradnje i upravljanja velegradom pristupa na poznat način uz brojne inovacije zbog čega je pokupio simpatije brojnih igrača i kritike. Kao gradonačelniku, zadatak nam je brinuti o vječno zahtjevnim građanima kako bi isti bili sretni i plaćali porez kojeg ćemo trošiti na proširenje infrastrukture, edukaciju, komunalne službe i općenito poboljšanje životnih uvjeta naše zajednice.

Inačica koja se nudi je dakako osnovna, a ukoliko želite obogatiti svoje iskustvo, na raspolaganju vam je gotovo četrdesetak dodataka koji u svijet igre donose nove sadržaje uz napomenu da je i bez njih riječ o majstorski izvedenom naslovu koji će vas i u izvornom izdanju zabavljati satima. Prigodu da Cities: Skylines ugrabiti imate do idućeg četvrtka kada će ga naslijediti relativno svježi psihološki horor In Sound Mind koji će nas odvesti u mračne zakutke ljudskog uma.