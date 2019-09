Metro 2033 Redux i Everything besplatni na Epic Games Storeu

Prošlog četvrtka je Epic Games veoma ugodno iznenadio igrače time što su putem svoje trgovine Epic Games Store svima koji su bili zainteresirani besplatno ponudili čak šest Batman igara - tri iz Arkham trilogije i tri iz Lego Batman trilogije. Kao i proteklih nekoliko mjeseci, ponuda se mijenja svakog tjedna, a nova vrijedi od sada.

Kao što nam je tada bilo najavljeno, radi se opet o dvije igre. Prva je Metro 2033 Redux. Ovaj FPS je uljepšana verzija prve igre u trilogiji koja je napravljena po istoimenim knjigama, pa ako se do sada niste podružili s Artyomom i ekipom u post-apokaliptičnom okruženju i klaustrofobičnim tunelima ispod Moskve, možete to napraviti besplatno. Uz ovu igru, preostale dvije u serijalu su se našle na popustu, što znači da Metro Last Light Redux možete nabaviti za 4,99 eura, odnosno Metro Exodus za 40,19 eura ili 63.74 eura ako ste zainteresirani za Gold verziju igre koja uključuje Season Pass.

Druga igra koju ovog tjedna možete dodati u svoju kolekciju je prilično neobična. Radi se o eksperimentalnom indie naslovu imena Everything za kojeg je zaslužan David OReilly, a oni koji su ga zaigrali na Steamu opisali su ga riječima "filozofski, opuštajuće, simulacija". Poanta igre je da istražujete i postanete sve ono što je tvorac u nju ubacio, uživate u glazbi i slušate razne citate filozofa Alana Wattsa.

Ova ponuda vrijedi do idućeg četvrtka, kada će prvi put nakon nekog vremena biti dostupna samo jedna igra. U pitanju je neobična retro avantura imena Minit u kojoj svijet istražujete u pokušajima od 60 sekundi. Nakon što vrijeme istekne dan se resetira, ali sve što ste prikupili ili u svijetu promijenili ostaje zabilježeno. Ako ste zainteresirani, sve što vam treba za preuzimanje igara je Epicov korisnički račun, pa ako ga nemate, možete ga napraviti ovdje.