Microsoftov Xbox Games Showcase predstavio gomilu novih igara

Jučerašnji Xbox Games Showcase nije razočarao obzirom da su tijekom ovog stektakla otkrivene i prikazane igre poput novog Call of Dutyja, DOOM-a, State of Decaya, kao i brojni drugi naslovi

Vjerojatno najbogatije izdanje Xbox Games Showcase od kada postoji ovo događanje je okončano jučer i igrači se uistinu imaju čemu veseliti. Osim što su prikazani novi promotivni materijali nekih potencijalnih hitova pod pokroviteljstvom Microsofta za koje smo znali od ranije, organizatori su priredili i par iznenađenja poput novog DOOM-a i Dragon Agea o kojima se proteklih tjedana naveliko šuškalo, kao i igre svojih partnera.

Valja spomenuti kako je ovo ujedno bio i prvi "ljetni" Xbox Games Showcase od kada je Microsoft pod svoje okrilje doveo Activision i Blizzard, pa je i logično da su mase fanova igara koje potpisuju spomenuti nestrpljivo pratile prezentaciju i čekale predstavljanje novog CoD-a ili primjerice ekspanzije za Diablo 4. U svakom slučaju, tijekom Showcasea je spomenuto tridesetak igara što je i više nego dovoljno za jedan takav šou, a u nastavku donosimo najzanimljivije prikazane promotivne videozapise koji će mnogima uljepšati početak novog radnog tjedna.

Avowed

Provjerena ekipa Obsidian Entertainmenta ubrzano dovršava svoj novi RPG Avowed najavljen prije četiri godine. Spomenuti će nas odvesti u potpuno novu priču koja doduše neće biti potpuno otvorenog tipa, no autori su se navodno potrudili kreirati velika područja koja će valjat detaljno istražiti prije kretanja u nove avanture.

Call of Duty: Black Ops 6

Nismo ni sumnjali da novo izdanje Call of Dutyja stiže ove godine, a prema svježim informacijama, riječ je o nastavku Black Opsa kojeg ćemo zaigrati 25. listopada i bit će prvi koji će od prvog dana biti dostupan besplatno za igrače s pretplatom na Game Pass.

DOOM: The Dark Ages

Zadnjih par dana slušamo glasine kako ćemo se u novom DOOM-u vratiti u prošlost, što je jučer i potvrđeno. DOOM: The Dark Ages će nam, sudeći po najavnom videu, omogućiti i jahanje zmaja, a ovaj eksplozivni FPS ćemo ipak morati pričekati do iduće godine.

Age of Mythology: Retold

Premda većina igrača na sva usta hvali Age of Empires 2 kao najbolje izdanje ovog serijala, osobno nam je uvijek bio draži Age of Mythology. Igrali smo ga davnih dana, tako da se dosta toga ni ne sjećamo, no obnovit ćemo sjećanje početkom rujna kada stiže njegovo obnovljeno izdanje.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Premda je riječ o obnovljenoj verziji sada već dvadeset godina starog Metal Gear Solida 3: Snake Eater, ne sumnjamo da će fanovi objeručke prigrliti mogućnost da priču istog odigraju uz razna poboljšanja, kako ona vezana uz grafiku, tako i suvremeniji način kontrola.

Fable

Posljednje izdanje Fablea smo zaigrali 2012., a novo kojim Microsoft planira oživjeti ovaj serijal je već neko vrijeme u pripremi. Nažalost, i dalje nemamo konkretni datum izlaska, no ako ništa drugo, promotivni video nam daje razloga vjerovati kako ga se isplati čekati.

World of Warcraft: The War Within

Kao što je najavljeno, ove godine, točnije 26. kolovoza, stiže nova ekspanzija za sveprisutni World of Warcraft pod imenom The War Within. Da ne duljimo previše, jer fanovi ionako sve znaju, prepuštamo vas trominutnom filmskom videu kojim je i službeno otkriven datum izlaska.

Flintock: The Siege of Dawn

Jedna od igara koja je praktički pred vratima je Flintock: The Siege of Dawn kojeg očekujemo već 18. srpnja. Spomenutu potpisuju tvorci Ashena, a prema opisu riječ je o "eksplozivnom Soul-lite" naslovu u kojem ćemo umirati na svakom koraku, no od igre ove orijentacije drugačiju igrivost ni ne očekujemo.

Dragon Age: Veilguard

Najavljen kao Dragon Age: Dreadwolf, novi nastavak ovog serijala je ipak promijenio ime u Dragon Age: Veilguard, no to ne mijenja činjenicu da ćemo se zajedno sa sedam pratitelja suprotstaviti drevnim bogovima svim dostupnim sredstvima, i to već ove godine.

Sea of Thieves

Krenuo je loše, no uz stalna poboljšanja i slušanje igrača, Microsoft je Sea of Thieves uspio pretvoriti u igru vrijednu pažnje, čemu svjedoči i najava 13. sezone. U istoj ćemo moći postati pirat kojeg će svi mrziti, što je svakako velika promjena u odnosu na dosadašnje sadržaje.

Clair Obscur: Expedition 33

Razvojni tim Sandfall Interactive je novi igrač na sceni, no njihov debitantski projekt Clair Obscur: Expedition 33 ne izgleda nimalo loše. Sudeći po prikazanom, riječ je o taktičkom RPG-u u kojem ćemo spašavati čovječanstvo i boriti se protiv gomile fantastičnih čudovišta, no izgleda samo na Xboxu, obzirom da se verzija za PC nigdje ne spominje.

Diablo 4: Vessel of Hatred

Neki ga vole, neki mrze, no činjenica jest da Diablo 4 okuplja oveću zajednicu igrača koja će ove jeseni dobiti i novu ekspanziju. Vessel of Hatred, kako je nazvana, donosi nastavka priče, novu klasu, nova područja i sve ostalo što bi jedan takav projekt trebao sadržavati.

State of Decay 3

Zombiji nikako da dosade, barem kada su okosnica kvalitetnih igara poput State of Decaya čiji je treći nastavak u izradi. Uz mogućnost kooperativnog napretka do četiri igrača i brojne izazove, ovaj će survival horor zasigurno imati svoju publiku.

Assassin’s Creed Shadows

Novo poglavlje serijala Assassin's Creed nas vodi u srednjovjekovni Japan i premda smo i ranije sretali brojne povijesne ličnosti, po prvi put ćemo imati priliku jednog od njih i utjeloviti. Dosta priče i bacite oko na prvi prikaz igrivosti Shadowsa koji stiže 15. studenog.

South of Midnight

Potpisnici neobične akcijske avanture We Happy Few, ekipa Compulsion Gamesa, je odlučila držati se "čudne" tematike, pa nas iduće godine vodi u fantazijsku verziju močvarnog američkog juga gdje nas očekuje prekrasno i iznimno opasno okruženje krcato brojnim izazovima.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Nakon mnogo muka i problema, odgoda i pravnih zavrzlama, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl je napokon pred izlaskom. Tako barem kaže ekipa GSC Game Worlda koja spomenuti postapokaliptični survival RPG planira objaviti 5. rujna.

Starfield: Shattered Space

Iako na njemu ima još dosta posla, čemu svjedoči i jučerašnja nadogradnja s ispravcima i novim sadržajima, Starfield polako dobiva oblik kakav je trebao imati prilikom izlaska. Vjerujemo kako će mu na tom putu pripomoći ekspanzija Shattered Space koja će dodatno razjasniti neke elemente priče koji kronično nedostaju.

Gears of War: E-Day

Šesto izdanje iznimno popularnog serijala Gears of War nema konkretan datum izlaska, no zna se da će nas odvesti na početak. Točnije, četrnaest godina prije prvog izdanja kada će se ratni veterani Marcus Fenix i Dom Santiago susresti s novom prijetnjom čovječanstvu, hordi Locusta.

Fallout 76: Skyline Valley

Fallout 76 u inicijalnom izdanju i ovakav kakav je sad su nebo i zemlja, pa ne čudi da je unatoč početnim negativnim kritikama uspio opstati. Dapače, autori ga i dalje nadograđuju, pa se već u srijedu imamo priliku zaputiti u novo područje u kojem nas očekuju nove postapokaliptične avanture.

Perfect Dark

Od kada je najavljen, o Perfect Darku je malo toga procurilo, pa je Xbos Games Showcase iskorišten kako bi igrači dobili uvid u konkretnu igrivost ove akcijske avanture koja nas vodi u svijet špijuna i napredne tehnologije u ne tako dalekoj budućnosti.

Indiana Jones and the Great Circle

Ekipa MachineGamesa se posebno potrudila i sklepala nešto duži filmski promotivni video nadolazeće akcijske avanture Indiana Jones and the Great Circle. Spomenuta je smještena između prva dva filmska nastavka, a prema planu, ulogu najpoznatijeg arheologa bismo trebali zai