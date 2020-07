Na događaju punom krvavih scena najavljen Serious Sam 4: Planet Badass

Prije nekoliko godina je izdavač Devolver Digital odlučio da žele imati svoju proslavu sajma E3, pa su počeli s organiziranjem veoma zanimljivih i veoma krvavih prezentacija. Glumica koja utjelovljuje Ninu Struthers svake godine odradi izvrstan posao, a ako ste zaboravili što se sve događalo, Devolver je pripremio podsjetnik:

Večeras se održao D3: Devolver Digital Direct na kojem smo dobili prikaze nekoliko igara, pa ćemo vam prenijeti sve novosti, a kao i prijašnjih godina preporučujemo da pogledate cijelu prezentaciju u komadu, što možete napraviti na Twitch.tvu.

Shadow Warrior 3

Početkom tjedna je su Flying Wild Hog i Devolver otkrili da je Lo Wang vraća i to s još više opcija brutalnog sjeckanja svojih protivnika uz tipičan, pomalo djetinjast humor za ovaj FPS serijal. Dobili smo najavni trailer, dok su nam obećali da ćemo za vikend vidjeti gameplay. Najprije najavni trailer da se podsjetite:

A sada možete vidjeti kako će izgledati akcija:

Ako ste voljeli originale, kao i nove verzije koje su izašle 2013. i 2016. godine, vjerojatno će vas i treća igra razveseliti. Shadow Warrior 3 je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a tim će pripremiti i verzije za nove konzole. Točnog datuma izlaska nema, ali bi nova igra trebala izaći nekad iduće godine. Sve novosti i detalje možete pratiti na službenim stranicama.

Fall Guys

Prošlo je malo više od godine dana otkad smo prvi put vidjeli šareni multiplayer battle royale kojeg sada razvojni tim Mediatonic opisuje kao MMO parti igru. Fall Guys: Ultimate Knockout ponudit će zainteresiranim igračima da se natječu u raznim arenama koje su prepune raznih prepreka, pokušaju uspješno doći do cilja i osvojiti krunu za najboljeg igrača.

Oni koje zanima malo ležernije, ali i dalje kompetitivno iskustvo neće više morati dugo čekati – uz novi trailer dobili smo i datum izlaska. Fall Guys stiže 4. kolovoza na PC i PlayStation 4, a na obje platforme prodaje se za 20 eura. Ako želite, predbilježbe možete odraditi na Steamu ili se više informirati putem službenih stranica.

Carrion

Još jedna igra za koju znamo već neko vrijeme je „obrnuti horor“ imena Carrion. U ovom platformeru upravljat ćete amorfnim vanzemaljcem koji proždire sve ispred sebe i tako raste. Razlog za taj krvavi pohod je taj što su ljudi to stvorenje stavili u epruvetu i odlučili proučavati, a nakon što se dočepate slobode, vrijeme je za osvetu.

Razvojni tim Phobia Game Studio već više od pola godine nudi demo verziju na Valveovom servisu, pa možete isprobati igru prije nego što postane dostupna za manje od dva tjedna. Carrion će izaći 23. srpnja za PC, Xbox One i Switch, a ako plaćate Xbox Game Pass pretplatu moći ćete zaigrati cijelu igru čim postane dostupna. Sve ostale detalje možete potražiti ovdje.

Olija

Jedina igra za koju do danas nismo čuli krije se iza imena Olija. Razvojni tim Skeleton Crew sklopio je partnerstvo s Devolverom i nekad ove godine će nam dati da pratimo Faradayjevu misiju. Čovjek je doživio brodolom, našao se u misterioznoj zemlji zvanoj Terraphage, a nakon što se dočepa legendarnog oružja će se u suradnji s ostalima koji dijele njegovu sudbinu pokušati vratiti doma.

Tim priprema verzije za PC i Switch, a gameplay će vas natjerati da razmišljate o tome što radite jer spaja elemente platformera, logičkih i borilačkih igara. Puno više detalja pronaći ćete na odlično napravljenim službenim stranicama, pa ako vam premisa zvuči zanimljivo možete igru dodati na popis želja na Steamu.

Serious Sam 4

Svojih par minuta na prezentaciji dobio je legendarni Headless Kamikaze iz Croteamovog FPS serijala Serious Sam. Iako nije imao neke novosti za podijeliti, dobili smo podsjetnik da ćemo Serious Sam 4: Planet Badass moći zaigrati u kolovozu na PC-u i uz to kratak novi trailer.

Još uvijek ne znamo točno kojeg dana u kolovozu ćemo se opet podružiti sa Samom i napucavati ogromne horde protivnika, ali vas možemo podsjetiti da su otvorene predbilježbe i da se igra prodaje za 33,99 eura. Sve detalje, kao i hrpu trailera pronaći ćete na stranicama na Valveovom servisu koje je Croteam posebno pripremio za sve igre u svojem popularnom serijalu.

Devolverland Expo

Ne bi bila Devolverova prezentacija da ne naprave nešto blesavo. Ako želite sve trailere pogledati u malo drugačijem obliku, uz pomoć Flying Wild Hoga napravili su igru, odnosno kako bi oni rekli „simulaciju marketinga s pogledom iz prvog lica“. Ime joj je Devolverland Expo i izgleda ovako:

Svi zainteresirani igrači mogu se zaputiti na Steam i besplatno preuzeti ovu igru, a osim već viđenih trailera, timovi su pripremili prikaze gameplayja i više detalja o svojim igrama. Istraživanje virtualnog događanja kroz igru ima i achievemente, ako vam to nešto znači, i skrivene su razne sitnice za one koji ih žele tražiti. S obzirom na kraj prezentacije, možemo očekivati još ovakvih događanja od Devolvera, a budući da imaju slobodne ruke, njihove marketinške ideje odskaču od svih ostalih i zanima nas kako će iduće godine ovo nadmašiti.