Croteam i Devolver Digital najavili The Talos Principle II za početak studenog

Objavljen 2014. godine, The Talos Principle kojeg potpisuje domaća ekipa Croteama, je pokupio mahom odlične ocjene kritike, dok ga igrači na Steamu hvale na sva usta uz čak 95 posto pozitivnih mišljenja čime se mogu pohvaliti rijetka izdanja. Obzirom na uspjeh, najava nastavka prilikom potpisivanja poslovnog dogovora s izdavačkom kućom Devolver Digital dvije godine kasnije nije nikoga iznenadila, no od tada do prije par mjeseci ništa o njemu nismo čuli sve dok nas nenadanom najavom nisu obavijestili da The Talos Principle II igramo već ove godine.

U novom službenom priopćenju i otvaranjem predbilježbi na Steamu, potvrđeno je kako The Talos Principle II izlazi 2. studenog u verzijama za PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S, a prema riječima developera, značajno proširuje koncepte originala uz mnogo više novih zagonetki i mehanika, bogatiju priču, više tajni i najveći i najuvrnutiji svijet kojeg je Croteam do sada stvorio. Nastavak nas vodi u svijet u kojem je ljudska vrsta biološki izumrla, no njihova ostavština su humanoidni roboti od kojih jedan pokušava razotkriti misterij nepoznate megastrukture koja krije neviđenu moć.

Što više otkrivamo, to ćemo se više baviti pitanjima o prirodi svemira i svrsi civilizacije, te donositi odluke koje će utjecati na buduće događaje. Dakako, zagonetke čine osnovu igre i težinom variraju, te ćemo im pristupati novim sposobnostima poput manipulacije gravitacijom, a kako kažu autori, igru je moguće privesti kraju bez nužnog rješavanja svake.

Za kvalitetno skrojenu priču koja će nas odvesti na preko desetak prekrasnih lokacija zaduženi su pisci Jonas Kyratzes (The Eternal Cylinder, Clash: Artifacts of Chaos), Tom Jubert (The Swapper, Subnautica) i Verena Kyratzes (The Hand of Merlin, Serious Sam 4), dok prateće glazbeno milozvučje potpisuje Damjan Mravunac (Serious Sam, The Talos Principle), uz gostovanje Chrisa Christodouloua (Risk of Rain 1 and 2).

Ukoliko još niste zaigrali prvo poglavlje, na Steamu je u tijeku akcija tijekom koje se The Talos Principle nudi uz 90 posto popusta, odnosno 2,89 eura, a ukoliko planirate nabaviti oba nastavka platit ćete ih 26,08 eura što je za jedan cent jeftinije nego da nabavite samo "dvojku". Čudna računica, ali i odlična prilika da se igranjem prethodnika pripremite za glavolomke The Talos Principlea II koji stiže za nešto više od mjesec dana